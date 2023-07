Feijóo le pide por carta a Sánchez una reunión urgente: «España no se merece una situación ingobernable»

El líder del PP y candidato a la presidencia del Gobierno, Alberto Núñez Feijóo, se ha dirigido por carta al líder del PSOE y presidente en funciones, Pedro Sánchez, para instarle a una reunión «esta semana» en la que afrontar el hecho de que el bloque de centroderecha suma más síes que el que lidera Sánchez. Insiste Feijóo en su carta, a la que ha tenido acceso OKDIARIO y que se reproduce a continuación, en que hay que trabajar para superar el «bloqueo». «España no se merece una situación ingobernable», recuerda el líder del PP. Cabe recordar que Sánchez tiene previsto comenzar sus vacaciones en la Residencia Real de La Mareta (Lanzarote) este lunes.

«Estimado Pedro: una vez concluido el recuento del voto CERA, me pongo en contacto contigo, desde la responsabilidad que incumbe al candidato y presidente del Partido Popular como ganador de las elecciones generales». Así comienza la carta enviada este mismo domingo de Génova a Ferraz. «Reitero aquí mi propuesta de reunirnos con el propósito de establecer un diálogo responsable, en beneficio de la estabilidad política e institucional de España, de la confianza que nuestro país debe inspirar y de la respuesta más eficaz a las incertidumbres y desafíos que afrontamos», continua Feijóo en su misiva al presidente en funciones.

El líder del PP asegura a continuación que «la complejidad que pueden suscitar los resultados electorales no debe agravar estas incertidumbres ni minar la confianza de los ciudadanos en la capacidad de nuestro sistema político y constitucional para asegurar la mejor gobernabilidad en interés de España, de su cohesión y del marco de convivencia definido por la Constitución».

«Por eso», continúa, «estoy convencido de que el diálogo que te propongo, que no elude las marcadas diferencias que nos separan, responde a un sentir ampliamente extendido más allá de las preferencias electorales que los votantes acaban de expresar».

«Gobernabilidad»

«Como sabes, un factor continuo de gobernabilidad y normalidad en nuestro país a lo largo de toda su trayectoria democrática lo ha constituido el reconocimiento de que la fuerza política ganadora en elecciones generales es la que debe gobernar, frente a eventuales combinaciones negativas que polaricen a la sociedad, dañen gravemente la cohesión territorial y lleven al límite a nuestro sistema constitucional», explica Feijóo a Sánchez en la misiva.

«España no se merece una situación ingobernable y tampoco podemos permitirnos un bloqueo en un momento tan relevante para nuestra economía y nuestras instituciones, en plena Presidencia española del Consejo de la Unión Europea», le recuerda.

«Como candidato con mayor respaldo ciudadano, con voluntad de dar continuidad a los precedentes de alternancia política, te expreso mi deseo de mantener una reunión a lo largo de esta semana para tratar de los asuntos que he esbozado, para conocer tus posiciones y poderte detallar las mías en la responsabilidad que acompaña al candidato de la fuerza política ganadora», insta Feijóo. De momento, se desconoce si la carta ha recibido respuesta alguna.

Voto nulo

El escaño 137 del PP, el último en caer del lado de los populares tras el recuento del voto CERA en Madrid, ha dejado al PSOE descolocado. Las cuentas no salen en Ferraz: donde antes servía una abstención de los 8 de Junts de Carles Puigdemont, ahora requiere de al menos un sí extra. Y el ex presidente fugado ya ha adelantado que no está por la labor.

El precio de la investidura de Pedro Sánchez se dispara y el PSOE busca una solución desesperada: solicitar a la Junta Electoral Provincial de Madrid que revise las sacas de votos nulos para ver si puede rascar alguna papeleta y darle la vuelta al resultado. Esta maniobra deja entrever que Sánchez no se fía de Puigdemont, recuerda que ya le tocó al PSOE negociar con su partido tras las generales de 2019. Y recordamos todos que el voto de los ocho diputados del Junts en la sesión de investidura de Sánchez en enero 2020 fue ‘no’.

Por eso, Sánchez está dispuesto a batallar hasta el final el escaño 16 del PP de Madrid, que ahora lleva el nombre de Carlos García Adanero. El PSOE ha instado a la Junta Electoral de Zona de Madrid a que revise los 30.305 votos considerados nulos que se introdujeron en las 3.500 mesas electorales de la Comunidad, con la esperanza de que afloren papeletas anuladas de forma irregular y que fuesen dirigidas a apoyar a los socialistas.