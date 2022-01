«Es un comparación que honestamente me parece bastante populista», afirma la ministra Teresa Ribera cuando le pregunta OKDIARIO sobre la declaración de Isabel Díaz Ayuso tras recordarle al Gobierno de Sánchez que «una hora del Falcon del presidente del Gobierno contamina lo mismo que 16.000 vacas». Una declaraciones que la vicepresidenta tercera del Gobierno ha hecho al concluir la conferencia que pronunció durante el foro de inversores SPAIN INVERTORS DAY, dirigido por Benito Berceruelo, que celebra en Madrid su XII edición estos días.

«Está orientada al denunciar el uso de medios oficiales cuando un presidente del Gobierno es socialista, cosa que no ocurre cuando no lo es y creo que no son elementos se puedan comparar, honestamente», apostilló Ribera.

Garzón

Ha aprovechado la ocasión también la ministra para dejar claro su opinión en el tema de la carne y la dimisión del ministro Garzón tras su polémica con las macrogranjas y la carne de mala calidad española. «Sobre el ministro Garzón no tengo la impresión de que deba dimitir por sus palabras» .