Tres semanas después de la tragedia por la DANA de Valencia, la vicepresidenta Teresa Ribera ha comparecido en el Congreso de los Diputados para dar explicaciones sobre su cuestionada gestión. Ribera ha tergiversado los avisos enviados desde la Confederación Hidrográfica del Júcar -organismo que depende directamente de su Ministerio- para defender que no hubo «apagón informativo» en las alertas sobre el barranco del Poyo, epicentro fatal de las riadas. La ministra ha afirmado que, entre las 16:13 y las 18:43 horas se remitieron nueve avisos. Sin embargo, siete de ellos iban referidos a datos de pluviometría, es decir, no informan sobre la crecida de los caudales, causante de la tragedia.

«Si la lluvia se acumula arriba, termina desbordando abajo», se ha limitado a advertir Ribera. Como ya se ha publicado, la Confederación del Júcar no informó de la crecida de la rambla del Poyo en esas dos horas, en las que el caudal pasó de 28,7 m3/s a 1.686 m3/s. En este tiempo, el organismo no informó a Emergencias sobre la evolución del caudal del barranco. Ribera, no obstante, ha tratado de esconder esta circunstancia incluyendo los avisos sobre precipitaciones remitidos en esas dos horas para hacer ver que sí se advirtió a la Generalitat presidida por Carlos Mazón (PP).

En concreto, la Confederación del Júcar envió dos avisos a Protección Civil (16:37 horas y 16:50) dando la alarma por lluvias acumuladas en Chiva. Además, se remitieron correos a las 16:57 horas y las 17:02 horas por lluvias en la rambla del Poyo en Riba-Roja; a las 17:27 por precipitaciones en Chiva, y a las 17:57 horas de nuevo por lluvias en la rambla del Poyo en Riba-Roja. En ningún caso por la crecida del caudal. La Generalitat ya respondió hace unos días que esos avisos se referían a pluviometría y «no alertan del riesgo real de desbordamiento», por lo que resultaba «improcedente» sostener que con los datos de un pluviómetro situado en Chiva o en la rambla del Poyo en Riba-Roja, el Centro de Emergencias debía haber supuesto cuánto caudal iba a circular por la rambla.

La realidad es que durante dos horas y media, entre las 16:13 y las 18:43 la Confederación no informó a Emergencias sobre la evolución del caudal del barranco.

Teresa Ribera ha comparecido en el Congreso tras varias semanas de ausencia en la gestión de la DANA. El mismo día de la tragedia, el 29 de octubre, se encontraba en Bruselas, donde mantuvo distintos encuentros con eurodiputados en relación con su candidatura como comisaria europea. No fue hasta el día siguiente cuando regresó a Madrid. En este tiempo, Ribera ha estado más centrada en su examen para comisaria que en la gestión de las fatídicas consecuencias de la DANA.

Sin autocrítica, la ministra ha responsabilizado en todo momento de la tragedia a la Generalitat valenciana. Así, ha afirmado que los protocolos y alertas son «inútiles si quien debe responder no sabe cómo hacerlo», evitando así cualquier responsabilidad de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) y la Confederación del Júcar.

La portavoz del PP, Esther Muñoz, ha rebatido las afirmaciones de Ribera sobre los avisos de precipitaciones y ha afirmado que tampoco hubo avisos por parte del presidente de la Confederación del Júcar durante la reunión del CECOPI.

«Cambio climático»

Ribera se ha referido también al cambio climático, al que ha culpado del incremento de las precipitaciones. «Tenemos que prepararnos mejor», ha resumido. En este contexto, ha instado también a los partidos a «no perder ni un minuto minando la credibilidad de la ciencia o de las instituciones». Ribera ha arremetido contra «la desinformación» que, en su opinión, «cuestiona» esa credibilidad.

«Hemos estado disponibles antes y después, trabajando para Valencia», ha defendido, pese a su sonada ausencia. En ningún momento ha dado explicaciones sobre su viaje a Bruselas.

Previamente, en la sesión de control, el Partido Popular había ya calificado a Ribera de «ministra a la fuga». «¿De verdad en 21 días no ha tenido usted tiempo de pisar Valencia?», le espetó el portavoz del PP, Miguel Tellado. Ribera, visiblemente alterada, aseguró que «desde el primer día» estuvo «trabajando» en su despacho.