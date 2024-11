El PP acusa a Ribera de «fallar» a los valencianos durante la DANA: «No podrá mirarles a la cara»

El PP ha acusado a la vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, de «fallar» a los españoles tanto «en la prevención» como «en la gestión de la emergencia» tras la DANA que asoló Valencia y que dejó más de 200 fallecidas. Así lo ha defendido este miércoles la vicesecretaria de Sanidad y Educación del PP, Ester Muñoz, durante el Pleno en el Congreso de los Diputados en el que ha comparecido Ribera para explicar su gestión antes y después del paso del temporal. Muñoz ha asegurado que la ministra no puede llevar «su incompetencia y su falta de humanidad» a Bruselas como comisaria política, pidiendo además que se comprometa a dimitir si es investigada por su actuación en la tragedia.

«Usted falló como ministra, pero también como persona. Han pasado 22 días y usted no ha ido ni una vez a los municipios devastados. No hacerse una foto, como ha dicho antes, a estar con la gente, a mirarles a la cara, a estar con ellos, a acompañarles. Empatía, señora ministra, se llama. ¿Sabe por qué usted no ha ido una sola vez? Porque usted no podría mirar a la cara a esos vecinos que lo han perdido todo. Usted no podría mirar a la cara a todos esos alcaldes que le informaban y le pedían que limpiase los barrancos para que no se inundaran», ha afirmado la diputada del PP desde el estrado de la Cámara Baja dirigiéndose a Teresa Ribera.

Ester Muñoz ha recalcado que la vicepresidenta tercera y ministra de Transición Ecológica «falló en la prevención y falló en la emergencia» provocada por la DANA que se produjo a principios de este mes. «Su falta de capacidad y solvencia al frente del Ministerio de Transición Ecológica y su evidente falta de integridad durante la tragedia la invalidan política y moralmente para tener ningún cargo público en Europa», ha remarcado.

«Falló en la prevención, como hemos visto, y falló en la gestión de la emergencia. El 29 de octubre estaba usted fuera de España, como todos sabemos, preparando sus exámenes para Bruselas y usted no sabía nada de lo que estaba pasando en España. Su número dos estaba en Colombia y la directora general de Protección Civil en Brasil. Parece que ellos también se burlaron de las alertas rojas. ¿Verdad, señora ministra?», ha añadido.

La parlamentaria del PP ha recordado que Teresa Ribera «no contestó» hace una semana durante su examen en Bruselas a la pregunta que le formularon los eurodiputados del Partido Popular Europeo (PPE) y ha dicho que ésta es «su última oportunidad» para hacerlo. «¿Se compromete usted a dimitir si es investigada judicialmente para no arrastrar al descrédito a la presidenta Úrsula von der Leyen y a toda la Comisión Europea?», ha preguntado.

«Falló usted en la prevención y falló en la emergencia. No puede usted llevar su incompetencia y su falta de humanidad a Europa. No con nuestro apoyo. Usted lo sabe y por eso ahora busca los apoyos de Orbán y de Meloni, aquellos de los que usted dijo que eran la extrema derecha. Desde luego, con nuestros votos no va a contar quién la ha visto y quién la ve, señora Ribera», ha apostillado.

«Hay muchas querellas contra Ribera»

La vicesecretaria de Sanidad y Educación de los populares ha señalado que la ministra de Pedro Sánchez tiene «muchas explicaciones que dar» en el Congreso y «tendrá que darlas probablemente en los tribunales junto a sus compañeros Marlaska, Robles y el señor Sánchez», en alusión al ministro del Interior, la ministra de Defensa y el presidente del Gobierno.

Muñoz ha hecho alusión también a que hay «varias querellas en los tribunales» contra Ribera y que «hoy» comparece en el Congreso «obligada». «Tiene usted que explicar por qué falló y abandonó a los españoles cuando más la necesitaban», ha enfatizado la diputada del PP.

«Nuestro país se ha enfrentado a la peor riada de los últimos 50 años. Una catástrofe que ha cercenado la vida al menos de más de 200 compatriotas en la Comunidad Valenciana, en Castilla-La Mancha y en Andalucía. Cuando su país la necesitaba, señora Ribera se escondió. Desapareció para no asumir responsabilidades, creyendo que podría mantener su imagen sin tacha para ese examen que iba a pasar, asumiendo el coste de dejar abandonados a tantos españoles. Supuestamente usted ha dedicado su vida profesional a prepararse y a preparar a nuestro país para catástrofes como la que hemos vivido. Pero todo era mentira. Usted no estaba preparada ni preparada nuestro país. Usted estaba trabajando para sí misma, como ha demostrado en los últimos meses», ha zanjado la vicesecretaria de Sanidad y Educación del PP.