Sánchez busca ahora un pacto con la «ultraderecha» de Orbán y Meloni para salvar a Ribera como comisaria

El jefe del Gobierno, Pedro Sánchez, ya se implica directamente en salvar a su vicepresidente tercera, Teresa Ribera, como próxima comisaria europea y está dispuesto a pactar con líderes de la «ultraderecha» de la que reniega, como el húngaro Viktor Orbán y la italiana Giorgia Meloni, con tal que de que la ministra de Transición Ecológica, muy cuestionada en la crisis de la DANA, salga elegida.

En concreto, según fuentes de la Eurocámara consultadas por OKDIARIO, Sánchez busca que tenga lugar una votación en bloque de los seis aspirantes a vicepresidentes, incluida aquí Ribera y el italiano Raffaele Fitto, y el candidato húngaro Olivér Várhelyi, que suspendió el hearing (examen) del Parlamento europeo.

De esta manera, Sánchez contempla forzar una votación que abarque este «paquete indisoluble que integre tanto la elección de vicepresidenta como candidatos de Orbán y Meloni», señalan las fuentes citadas. De esta manera, ello supone que Moncloa no tiene reparo alguno en negociar con gobiernos a los que el propio PSOE califica como «ultraderecha» o «extrema derecha». En su caso, Viktor Orbán es miembro de los Patriots que preside Santiago Abascal, líder de Vox. Y el pasado mayo, el partido de Sánchez llegó a referirse así a Meloni en redes sociales: «Estos son los fascistas con los que quiere pactar Feijóo en Europa».

Con esta maniobra, Sánchez abortaría la pretensión del PP español de que tenga lugar una votación en urna y secreta (por cada postulante) en el marco de las comisiones europarlamentarias que deben evaluar a los seis aspirantes a vicepresidentes. Estos seis políticos se sometieron al examen de la Eurocámara pero no recibieron el visto bueno por el bloqueo de la candidatura de Ribera que logró el partido de Feijóo al menos hasta que comparezca este miércoles en el Congreso de los Diputados y dé explicaciones sobre su gestión en la tragedia de la DANA.

Además, Sánchez aprovechará su estancia en el G-20 de Brasil, que se celebra en Río de Janeiro y donde ha coincidido con la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, para negociar una salida a la situación de bloqueo actual. Entretanto, las conversaciones entre el PP europeo y el grupo de los Socialistas y Demócratas (S&D) se siguen produciendo.

Ya el pasado domingo, los socialistas trasladaron que apoyaría al candidato de Meloni a cambio de que Ribera no fuera vetada por los populares de Manfred Weber. Todo un giro después que la semana pasada, el grupo S&D amenazara con romper la baraja con el argumento de que «la votación sobre el próximo Colegio de Comisarios está en juego».

Ahora, además del candidato italiano a la Vicepresidencia de Cohesión y Reformas de la nueva Comisión Europea, también entra en la ecuación el húngaro Várhelyi, aspirante a comisario europeo de Salud y Seguridad Animal.

Entre tanto, el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, recalcó este lunes, ante la Junta Directiva Nacional de su formación, que Ribera no será vicepresidenta de la Comisión Europea con los votos de su partido. «Hemos defendido, y lo seguiremos haciendo hasta el final, que quien ha demostrado ser una mala ministra, no solo ahora, pero especialmente en estos momentos de emergencia nacional, no merece ser premiada ni promocionada en ningún sitio. Y menos ser nombrada vicepresidenta de todos los europeos. Desde luego, no con nosotros», enfatizó Feijóo sobre los votos del PP español.

«Sánchez -prosiguió- está en cólera por este asunto. Le molesta que Europa haya obligado a su ministra a comparecer en el Parlamento español 20 días después de la tragedia. Ha sido Europa la que le ha obligado a comparecer delante de las Cortes Generales para dar respuesta a sus responsabilidades delante de los españoles», añadió el líder del PP.

«Sánchez se ha dado cuenta de que, por encima de los intereses de España, para mí no está ni Sánchez ni nadie. No hay ningún compromiso del PP español por encima de España. No lo hay, ni ahora, ni lo habrá», aseguró Feijóo.

¿Cordón sanitario?

Además, el presidente del PP se refirió a que los socialistas incluso han llegado a ofrecer su voto a favor del italiano Raffaele Fitto, candidato de Georgia Meloni incluido por Von der Leyen en su propuesta de comisarios, con tal de que Teresa Ribera salga elegida.

«¿Os acordáis de las líneas rojas de lo que llaman la ultraderecha? Pues mirad, ahora la oferta del PSOE en Europa es pactar con lo que llaman la ultraderecha europea. Ya veis que la grandilocuencia y los cordones sanitarios duran lo que tarda el PSOE en necesitar a los comisarios de la extrema derecha a cambio de que voten a la comisaria candidata Teresa Ribera», dijo Feijóo a sus compañeros del PP este lunes en la Junta Directiva Nacional del partido celebrada en Madrid.

El PP ha apostado fuerte por conseguir que Teresa Ribera se someta a una votación secreta y en urna en las comisiones del ramo del Parlamento europeo después de que comparecer en el Congreso este miércoles. En estas comisiones, el PP español votará en contra de la ministra, que necesitaría mayoría simple. Y en la posterior votación de conjunto del Colegio de Comisarios por el Pleno de la Eurocámara, prevista en principio para el 27 de noviembre, el PP está dispuesto a no apoyarlo si Ribera sigue en liza. Aquí la propuesta de Von der Leyen de conformación de su Ejecutivo comunitario también requeriría mayoría simple.