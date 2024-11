Ribera dice que no ha visitado Valencia en 21 días porque ha estado «trabajando en su despacho»

Tres semanas después de la tragedia de la DANA en Valencia, la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, ha acudido este miércoles por primera vez a la sesión de control en el Congreso para someterse a las preguntas de la oposición. Visiblemente alterada, Ribera ha defendido su cuestionada gestión frente a las peticiones de dimisión del Partido Popular, que la ha acusado de ser «un fraude electoral y político» y de estar más preocupada por su cargo como comisaria europea que por el drama tras las crecidas del pasado 29 de octubre.

«¿No ha tenido tiempo en 21 días de pisar Valencia? ¿De verdad que no? No sé cómo es capaz de dormir tranquila por las noches», le ha espetado el portavoz popular, Miguel Tellado, quien ha pronosticado que Ribera «pasará bastante tiempo declarando en los juzgados, entre las riadas y el fraude de los hidrocarburos», revelado en el marco del caso Koldo.

Ribera, que se encontraba en Bruselas el mismo días de las inundaciones -manteniendo distintos encuentros con eurodiputados para su cargo comunitario- ha defendido su gestión.

«Hablo con rigor, seriedad y transparencia. No voy a hacerme fotos, sino a trabajar. He estado trabajando en mi despacho desde el primer día para resolver las necesidades y las urgencias», ha respondido. Tellado ha insistido: «En 21 días no ha tenido tiempo de pisar Valencia y eso le acompañará el resto de su vida política. Usted ha sido incompetente e intransigente».

El dirigente popular ha recordado que Ribera «eliminó el proyecto de drenaje del barranco del Poyo», epicentro de la tragedia de la DANA, y «no permitió limpiar los cauces de los ríos por ideología». «Usted estaba entre París y Bruselas maniobrando para ser comisaria. Lo peor es la indolencia con lo que habla en relación con más de 200 fallecidos», ha resuelto.