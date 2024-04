El portavoz del PP en el Congreso de los Diputados, Miguel Tellado, ha espetado al ministro de la Justicia, Presidencia y Relación con las Cortes, Félix Bolaños, que los socialistas «van sin careta y los de Bildu sin pasamontañas» después de las elecciones vascas del pasado 21 de abril. El diputado popular se ha dirigido al titular de Justicia en una pregunta parlamentaria durante la sesión de control al Gobierno en la Cámara Baja este miércoles.

Tellado ha mostrado en el hemiciclo una fotografía de la reunión entre el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y la portavoz de Bildu en el Congreso de los Diputados, Mertxe Aizpurua. Después ha desplegado el papel para mostrar otra imagen en la que la representante de la izquierda abertzale aparece entrevistando a miembros con pasamontañas de la banda terrorista ETA.

«Este es el pacto encapuchado de Sánchez con Bildu, el pacto de la vergüenza», ha recalcado el portavoz del PP en la Cámara Baja. Posteriormente, Tellado ha recordado cuando, durante la campaña electoral en el País Vasco, el PSOE renegaba de Bildu y criticaba su vinculación con ETA.

«El mismo PSOE que gobierna en España apoyándose en Bildu defendió que no apoyaría a Bildu para que gobernara en Euskadi, ¿puede asegurarnos que el Gobierno de España no se va a seguir apoyando en un partido que no es capaz de condenar el terrorismo de la banda terrorista ETA?», preguntaba el diputado popular.

Bolaños, lo primero que ha hecho en su respuesta, ha sido burlarse de la afonía que sufría el portavoz del PP. «Necesitamos sus intervenciones que tanto construyen en nuestro país», ha ironizado.

Posteriormente, el socialista ha criticado que, desde Génova, «no innovan nada en sus discursos y en sus palabras» porque, en su opinión, «siguen haciendo el discurso de siempre y siguen siendo tan irrelevantes como siempre».

«España son 48 millones de personas que piensan diferente y que votan diferente, tenemos que hablar entre nosotros y llegar a acuerdos incluso cuando pensamos de otra manera», ha aseverado el ministro. En ese sentido, le ha reprochado a los populares que sus apoyos no «sean más que la ultraderecha más extremista de Vox».

«Aizpurua, sin ti no soy nada»

A la burla del titular de Justicia, Tellado le ha respondido diciendo que se preocupe «menos» por su voz y «más por la dignidad del Gobierno del que forma parte». «Hace una semana les vimos hacer un paripé en el final de campaña separándose de Bildu», ha rememorado, para luego puntualizar que «hoy» ya les han visto que «van de la mano, van juntos». «El señor Sánchez le dice a la señora Aizpurua, sin ti no soy nada; los demócratas sienten náuseas al ver en lo que se han convertido el PSOE», ha subrayado el político gallego. «Después del domingo, los del PSOE van sin careta y los de Bildu, sin pasamontañas, allá ustedes», ha sentenciado.

Bolaños ha comenzado su última intervención nuevamente, con una alusión a la afonía de Tellado: «Puede estar usted tranquilo, el Gobierno está mucho mejor que su voz». «Siempre ha estado en el lado correcto de la historia», ha expresado el diputado socialista, recordando que su partido «luchó contra la dictadura franquista». «No hay nadie en el PSOE que piense que el franquismo fue un período de extraordinaria placidez», ha abundado el titular de Justicia, añadiendo que también «luchó contra el terrorismo pueblo a pueblo y derramando sangre de los socialistas que lucharon contra el terrorismo en Euskadi. «Estábamos en el lado correcto de la historia y la democracia ganó al terrorismo gracias también al protagonismo de un lehendakari socialista», ha concluido el ministro socialista.