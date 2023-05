Sólo 1 de cada 5 coches de los ministerios de Transición Ecológica y Movilidad son ecológicos

Los ministerios de Transición Ecológica y de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana no son precisamente ejemplares en la renovación de los vehículos contaminantes de su personal. Así lo ha podido comprobar OKDIARIO al ver que la inmensa mayoría de los coches aparcados en su sede central, en Nuevos Ministerios, no tienen etiqueta ECO o CERO. En concreto, el 81% son contaminantes. De un total de 296 coches analizados en el aparcamiento exclusivo para los altos cargos y los trabajadores de Nuevos Ministerios, sólo hay 16 coches eléctricos de cero emisiones y otros 42 con etiqueta ECO, que pueden ser vehículos híbridos con un motor de gasolina que, aunque menos, contaminan.

La mayoría son categoría C (145), B (87) e incluso hay 6 sin ninguna etiqueta, los más contaminantes. Las normas en vigor del Ayuntamiento de Madrid establecen que ahora mismo esos sólo pueden circular por el centro de la ciudad si son de empadronados. Pero a partir del 1 de enero de 2025 se acabará también con la libre circulación de estos coches sin etiqueta empadronados en la capital.

A pesar de que los ministerios de Teresa Ribera y Raquel Sánchez se cansan en exigir a los españoles que no contaminen, el personal ligado a estas carteras no tiene muchos reparos en mantener coches antiguos. Los vehículos C y B tienen del orden de entre 20 y 10 años de antigüedad. Estas ministras promueven constantemente normativas y medidas para reducir la contaminación e impulsar el transporte público. Pero esa filosofía no se aplican mayoritariamente en sus propias oficinas.

Por otra parte, llama la atención que el número de bicicletas es testimonial: seis. Se ha instalado un nuevo aparcabicicletas cubierto en los últimos meses que se encuentra completamente vacío. En otro punto del complejo hay media docena de bicis atadas con candado. Por otra parte, hay una quincena de puntos de recarga eléctrica que no se usan de forma masiva. En un momento dado, OKDIARIO localiza cuatro vehículos enchufados, unas horas más tarde, a las tres de la tarde de un día laborable, ni uno solo. En estos puntos hay un máximo de dos horas para cargar los coches eléctricos.

Aparcabicis en el parking delantero de Nuevos Ministerios vacío

En este parking en particular, como ha comprobado este periódico in situ, sólo pueden entrar personas que trabajan en los ministerios de Transición Ecológica, Transportes, Trabajo e Inclusión. Por otra parte, no accesibles a los ciudadanos hay dos espacios para aparcar coches oficiales para Teresa Ribera, Raquel Sánchez, Yolanda Díaz y José Luis Escrivá.

Quejas

Las quejas por este parking gubernamental son frecuentes. «Es bastante fuerte que los aparcamientos más grandes y céntricos de Madrid están alrededor oficinas públicas y centros de poder. ¿Lo de predicar con el ejemplo…?», comentan en las redes sociales expertos en movilidad de la plataforma Madrid Proyecta. A pesar de que se quitan aparcamientos para los vecinos de forma permanente, las plazas de parking de multitud de ministerios son intocables. «Entendemos que ministros o presidentes tengan que ir en coche oficial por cuestiones de seguridad. Pero en las imágenes áreas contamos cientos de coches en lugares perfectamente conectados por transporte público», agregan desde el citado grupo, que señala también el parking del histórico y protegido Palacio Real, donde trabajan cientos de personas de Patrimonio Nacional adscritos al Ministerio de la Presidencia.

Parking de Nuevos Ministerios un martes a las 14:54 con las plazas para enchufables vacías.

En redes sociales hay internautas que indican que «si quitan esas plazas de parking, la que liarían los funcionarios, ni se me pasa por la cabeza que algún político se atreva». Recuerdan que a un paso del complejo de Nuevos Ministerios está uno de los intercambiadores más grandes de la ciudad, con 7 líneas de Cercanías, 3 de Metro, varios servicios de Media Distancia y 11 líneas de autobuses de la EMT.

«En los organismos públicos es precisamente desde donde se debería dar ejemplo. La mayoría, que yo sepa, tiene buena comunicación por transporte público y está en zonas bastante céntricas de la ciudad. No debería ser un problema para la mayoría de empleados», agrega otra experta en la materia. Recuerdan que esa plaza se ideó en 1933 por Secundino Zuazo Ugalde como «gran explanada de uso público y sobre el papel, en la planificación urbana, es una zona verde pero, en la práctica, es un aparcamiento privado».

Por otra parte, critican la falta de placas solares. El ministerio de Ribera, que a diario pide esfuerzos para usar energías renovables, hasta hace unas escasas semanas no tenía ni una sola placa para aprovechar la energía del Sol. Ahora se han colocado de forma provisional unas pocas en un ala del complejo, pero lejos queda el objetivo de que todas las oficinas sean neutras en contaminación, como piden a los ciudadanos en su día a día.