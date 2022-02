Pablo Casado pidió a Isabel Díaz Ayuso, en una reunión celebrada este viernes en Génova, que emitiese un comunicado en el que afirmase que no había sido investigada por el Partido Popular. A cambio, se le levantaría el expediente que se le ha abierto, según el entorno de la presidenta madrileña. El encuentro, destacan las mismas fuentes, resultó «infructuoso».

Casado convocó este viernes por la tarde a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Díaz Ayuso, a una reunión en la sede nacional del partido. El encuentro se produjo en plena guerra interna por las acusaciones cruzadas de espionaje y corrupción entre Génova y Sol y en medio de la presión que está recibiendo Casado por parte de los barones territoriales y otros cargos del partido para que buscar una salida al conflicto interno.

De hecho, el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, ya pidió a Casado este viernes que se sentara a hablar con Ayuso para que no fuese necesario «llegar a un congreso para solucionar un problema».

«Todos estamos con Casado, pero este asunto ha de resolverlo sentándose con Ayuso y dándole una solución al partido, porque el partido no merece la situación en la que está en este momento», proclamó el dirigente gallego.

Los barones y otros cuadros del partido piden además la salida inmediata del secretario general del PP, Teodoro García Egea, por la crisis que ha arrastrado al PP a uno de sus momentos más dramáticos.

La batalla estalló tras conocerse, en diferentes informaciones periodísticas, que la cúpula del PP había contactado con un detective para investigar el entorno familiar de Díaz Ayuso, algo que Génova niega.

La dirección nacional afirma que recibió información sobre el presunto cobro de una comisión de 286.000 euros por parte del hermano de Isabel Díaz Ayuso en un contrato público para el suministro de mascarillas y que pidió explicaciones a la presidenta madrileña, sin éxito.

Acusaciones de Ayuso

Por su parte, Ayuso ha acusado a Casado de urdir una trama de espionaje para destruirla políticamente de manera «cruel». Génova ha abierto un expediente a la dirigente regional para proseguir con las indagaciones y estudia posibles acciones legales por sus acusaciones contra el presidente del PP.

La reunión en Génova entre Pablo Casado e Isabel Díaz Ayuso se produjo en una jornada de nuevas acusaciones cruzadas.

A primera hora de la mañana, el presidente del PP defendía en una entrevista radiofónica la actuación de Génova para tratar de esclarecer el cobro de la comisión.

«Mi información es que la comisión (del hermano de Ayuso) es de 286.000 euros, es un importe lo suficientemente relevante como para que alguien pudiera pensar que ha habido un tráfico de influencias», afirmaba el presidente popular en COPE, donde aseguró además sentirse «muy sorprendido y decepcionado» pero «con la conciencia muy tranquila».

«Nunca he acusado a Ayuso de nada, simplemente le he pedido información deseando que la pueda aportar y que no fuera real. Lo que no entendemos es la reacción que ha tenido», aseveró Casado. Poco después, la presidenta madrileña emitía un comunicado en el que aseguraba que su hermano cobró 55.850 euros por el polémico contrato de las mascarillas, pero no en concepto de «comisión» sino por «las gestiones realizadas para conseguir el material en China y su traslado a Madrid».

«Me parece denigrante tener que aclarar las relaciones comerciales de mi hermano con una empresa por sospechas basadas en informaciones que nadie explica de dónde han salido», criticó Ayuso.