Los socios de Sánchez urgen a asaltar ya el Poder Judicial «para que la derecha aprenda a perder»

Los socios del Gobierno instan al PSOE a asaltar ya el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), después de que Pedro Sánchez propusiera quitarle la capacidad de «nombrar a los jueces» del Tribunal Supremo y de los Tribunales Superiores de Justicia (TSJ). «La derecha tiene que saber perder y si no sabe perder hay que enseñarle», afirman los socios del Ejecutivo.

Así lo ha defendido el portavoz de Sumar en el Congreso, Íñigo Errejón. El ex dirigente de Podemos ha instado a Pedro Sánchez a «no perder más tiempo» para acometer la reforma del CGPJ sin tener que negociar con el PP, el partido liderado por Alberto Núñez Feijóo y con mayor representación en el Congreso de los Diputados.

«Frente a esto nosotros creemos que ya no se puede perder más tiempo y que lo que hay que hacer es modificar por ley la composición del gobierno de los jueces. Para asegurar que la derecha en este país aprenda a perder bien y aprenda que cuando las urnas no le dan la razón, las instituciones no las puede secuestrar hasta que se la vuelvan a dar. Tiene que saber perder y si no sabe perder hay que enseñarle», ha apostillado.

«Se puede hacer mañana mismo»

Por su parte, ERC ha lamentado que Sánchez dé al PP otros 15 días de margen para negociar la renovación del Consejo General del Poder Judicial. Los separatistas consideran que el Congreso podría elegir ya nuevos vocales con la mayoría de la investidura, es decir, sin contar con el apoyo del PP y sin cambiar la ley.

«Esto es algo que se puede hacer mañana mismo. No acabo de entender mucho que se le dé 15 días aún después de cinco años», ha señalado el portavoz de ERC en la Cámara Baja, Gabriel Rufián, este miércoles en declaraciones a los medios en los pasillos del Congreso sobre la reforma de Sánchez que afectaría a los jueces.

La reforma de Sánchez

Pedro Sánchez amenazó este miércoles al PP y le dio un plazo de 15 días, antes de que acabe el mes de junio, para renovar órgano de los jueces o le quitaría la competencia al CGPJ para nombrar a los magistrados. Así lo anunció en una entrevista concedida al programa La Hora de La 1 de TVE, presentado por Silvia Intxaurrondo.

«El día de la marmota acabó, ha durado demasiado tiempo, 2.000 días. Nosotros nos damos, como Gobierno, hasta final de este mes. Y si en el mes de junio el PP no desbloquea esta situación, el Gobierno de España, junto con el Congreso de los Diputados, dará una respuesta a lo que es un atropello constitucional que es el secuestro que está perpetrando el PP a un órgano importante que es el Gobierno de los jueces», afirmó el dirigente socialista.

Sánchez considera un «un incentivo perverso» que el PP está utilizando para «conservar el poder del Consejo General del Poder Judicial» la facultad que tiene el órgano de Gobierno de los jueces de «poder nombrar los magistrados que posteriormente van al Tribunal Supremo o a los tribunales superiores de justicia».

«Yo creo que este es un debate que tenemos que abrir. Nos centramos mucho en las mayorías, pero realmente el problema, el incentivo perverso que tiene el PP para continuar bloqueando la renovación del Consejo General del Poder Judicial es la facultad que tiene esa institución de nombrar a los magistrados que posteriormente van al Supremo o a los Tribunales Superiores de Justicia», aseguró. «Podríamos revisar esa facultad, hacerla mucho más objetiva, mucho más transparente y, evidentemente, no politizada como por desgracia ahora está en manos del PP», apostilló.

Este viernes, Pedro Sánchez ha defendido que su reforma para renovar el CGPJ será «respetuosa con la independencia del Poder Judicial». Así lo ha asegurado en declaraciones a los medios desde el Palacio de la Moncloa, donde junto al presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, ha encabezado la VIII Reunión de Alto Nivel bilateral hispano-turca.

«Lo que queremos es despolitizar el CGPJ, que es lo que está haciendo el PP con su secuestro político. Es una reforma que vamos a implantar en caso de no llegar a un acuerdo respetuosa con la independencia del Poder Judicial, plenamente constitucional, acorde con la normativa europea y, sobre todo, un paso importante para regenerar un órgano de gobierno que lleva demasiado tiempo sumido en una parálisis», ha señalado.

«Resultaría aterradora»

El presidente interino del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Vicente Guilarte, ha rechazado la reforma propuesta por el presidente del Gobierno. «Resultaría aterradora», ha recalcado en una carta enviada a la presidenta del Congreso, Francina Armengol, y al presidente del Senado, Pedro Rollán.

«No es en ningún caso admisible propiciar cualquier zona de influencia del Gobierno sobre los jueces», advierte Guitarte. «No tiene sentido alguno volver a épocas pasadas, si bien con distintos protagonistas. Ante las dudas que pueden suscitar las palabras del presidente es imprescindible aclarar este extremo, pues la amenazante alternativa esbozada resultaría aterradora y directamente encaminada a evitar cualquier acuerdo», apostilla en su misiva.

«Sánchez no es fiable»

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha respondido al ultimátum del presidente del Gobierno para renovar el CGPJ. «No vamos a aceptar ni órdagos, ni chantajes ni amenazas», ha señalado en declaraciones a los periodistas en los pasillos del Congreso para rechazar este ataque de Sánchez a las competencias de los jueces.

«Retomamos el punto de negociación, si el Gobierno lo considera oportuno, en el punto que estaba, que es a través de la Unión Europea y a través de las conversaciones que hemos mantenido hasta la fecha. Todo lo que el presidente dijo ayer no se comentó nunca y, por lo tanto, para nosotros no existe. Estamos ante una nueva falsedad, ante una nueva mentira, lo cual acredita que el presidente, después de volver a perder las elecciones, todavía es menos fiable de lo que era con anterioridad», ha aseverado Feijóo.

Cambiar la oposición para juez

Sumar, socio del Gobierno de Sánchez y formación que sigue liderando Yolanda Díaz, ha registrado una proposición de ley con el fin de que los políticos cambien los exámenes de oposición actual para acceder a la carrera judicial y para que sean los alumnos con mejores notas los que puedan acceder a la Escuela Judicial. De esta forma, los profesores con sus calificaciones arbitrarias podrán elegir quiénes serían los jueces del futuro, cuando antes los aspirantes a togados debían encerrarse durante meses para opositar estudiando 300 temas.

Los de Sumar consideran que no sirve de nada memorizar el temario y que aislarse socialmente para estudiar no constituye el mejor entorno para encarar los problemas que deberán resolver en los tribunales, entre otros aspectos. Esta propuesta de Sumar llega después de la reforma propuesta por Sánchez para quitar la competencia al CGPJ para nombrar a los jueces.