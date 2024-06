El Congreso de los Diputados tramita en este momento más leyes del PP que proyectos del Gobierno, lo que demuestra la parálisis del Ejecutivo de Pedro Sánchez, quien pese a todo está dispuesto a agotar la legislatura en 2027 y se niega a adelantar elecciones, como señaló este miércoles al líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo.

En concreto, el PP ha conseguido que ahora mismo se estén tramitando en la Cámara Baja 14 proposiciones de ley que ya fueron tomadas en consideración bien en el Congreso o en el Senado, mientras que el Gobierno de Sánchez sólo lleva 10 iniciativas legislativas que han superado el primer trámite de totalidad. Estos textos del Ejecutivo son proyectos de ley en dicha fase. No se cuentan aquí los que todavía no han superado el trámite de totalidad, ni los reales decretos -que el Gobierno adopta por la vía rápida en el Consejo de Ministros y luego convalida (o no) en el Congreso- ni las proposiciones de ley que emanan de los partidos.

Es el caso de la amnistía del 1-O impulsada por el Grupo Socialista o la norma que pretende mejorar la vida de las personas con esclerosis lateral amiotrófica (ELA), que los socialistas registraron tras hacerlo el PP. De ellas, sólo la Ley de Amnistía ha llegado al BOE desde que se formara Gobierno el pasado noviembre. Y la única otra ley que lo hizo es un proyecto de ley de Enseñanzas Artísticas.

Por su parte, las 14 iniciativas legislativas del PP que ya ha sido tomadas en consideración en esta legislatura y tramita ahora mismo el Congreso, son las siguientes: proposición de ley orgánica en materia de multirreincidencia en los delitos de hurtos y estafa; proposición de ley relativa a la conservación del lobo en España; proposición de ley de informe previo de los Consejos europeos a las Cortes Generales; y proposición de ley orgánica de atención integral de las necesidades a las personas afectadas por ELA.

Dos de ellas (la de multirreincidencia y la de los Consejos europeos) recibieron el voto favorable del PSOE en los dos últimos Plenos para que los medios no anotasen sendas derrotas al Grupo Socialista debido a su minoría parlamentaria. Se trata de una vieja estrategia de gobiernos socialistas, una maniobra rubalcabesca, con el fin de que la prensa no se haga eco de estos reveses al partido que conforma el Ejecutivo.

A estas cuatro iniciativas, hay que sumar diez proposiciones de ley del Senado que el PP sacó allí adelante con su mayoría absoluta y que ya se encuentran en fase de enmiendas en el Congreso de los Diputados en las correspondientes comisiones parlamentarias. Estas son las siguientes: proposición de ley orgánica relativa a la delimitación de las competencias de la Audiencia Nacional para enjuiciar delitos de narcotráficos y otros; proposición de ley orgánica para el reconocimiento de los funcionarios de prisiones como agentes de la autoridad; de modificación del artículo 46 de la Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local; proposición de ley de montes de socios; otra relativa a permitir la pervivencia de conjuntos urbanos costeros (o ley de Costas); otra de recuperación de la bonificación de las cuotas patronales de la Seguridad Social para los empresarios de Ceuta y Melilla; la de ampliación de la prisión permanente revisable; otra contra la okupación de viviendas; una en materia de discapacidad y la de rebaja del IVA a las peluquerías.

Junto a estas diez leyes del PP salientes del Senado, hay otras dos aprobadas en las últimas semanas en la Cámara Alta (la que reconoce como profesión de riesgo a guardias civiles y policías nacionales y la de exención fiscal de las ayudas a los afectados por la talidomida), pero todavía no han llegado a las correspondientes comisiones del Congreso para el trámite de enmiendas.

Desde la formación de Feijóo denuncian que si esas diez proposiciones de ley de los populares que ya han sido tomadas en consideración por las Cortes Generales (Congreso y Senado) no han llegado ya al Boletín Oficial del Estado (BOE) es «por la labor obstruccionista del Ejecutivo, que bloquea las leyes del PP en la Mesa de la Cámara Baja, a veces con la estratagema de ampliar eternamente los plazos de enmiendas para que no lleguen al Pleno».

Así, desde el Grupo Popular critican que «como los socialistas no tienen mayoría de Gobierno para aprobar sus leyes utilizan de forma espuria su mayoría en la Mesa para bloquear las del PP». La Mesa de la Cámara, que usa la maniobra de prorrogar los plazos de enmiendas para bloquear los textos del PP, está controlada por el PSOE y Sumar, los partidos que sustentan el Ejecutivo.

«Entendemos que después de perder las elecciones europeas, tener una vicepresidenta que dimite a medias y un Fiscal General del Estado contra las cuerdas, haber quedado fuera de juego en Cataluña, y estar liderados por un presidente cuya esposa y hermano están siendo investigados por la corrupción, el histerismo cunde en las filas socialistas y su relación con la verdad es cada día más difícil, por no decir imposible», señalan los populares contra las afirmaciones del Gobierno de que no sufre una parálisis legislativa.

«Descomposición»

«España tiene el Gobierno más radical y débil de la historia y gobernar así es imposible. En la práctica se ha convertido en un Ejecutivo en funciones, que ha puesto al Grupo Socialista a hibernar para ganar tiempo. Son la viva imagen de la descomposición, como se demuestra semana a semana en las Cortes», subrayan las fuentes del PP.

«Un Gobierno que no legisla no gobierna, un Gobierno sin Presupuestos no gobierna; Sánchez ya no tiene coartada para seguir alargando su ‘presidencia fake’. Su Gobierno es el mayor bulo de los últimos tiempos. Háganse un favor señores y señoras del PSOE y, por una vez, piensen en los españoles, permítanles hablar en las urnas», añaden desde el PP emplazando al jefe del Ejecutivo a convocar elecciones generales anticipadas.

Los diez proyectos de ley del Gobierno que han superado el trámite de totalidad son los relativos a bomberos forestales; agentes forestales y medioambientales; autoridad para la investigación de accidentes; condiciones laborales transparentes; derecho de defensa; el ya citado de enseñanzas artísticas superiores (único que ha llegado al BOE); uno sobre al desperdicio alimentario; un proyecto anticrisis por los conflictos de Ucrania y Oriente Próximo y para paliar los efectos de la sequía; otro en materia de servicio público de justicia y otro de representación paritaria.