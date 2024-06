Feijóo exige a Sánchez elecciones tras el 9J y la «estafa» en Cataluña: «Debe terminar la legislatura»

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha emplazado este martes a Pedro Sánchez a convocar elecciones cuanto antes tras el resultado de las elecciones europeas y la «estafa» de la candidatura socialista en Cataluña, que prometió «convivencia» pero no ha impedido que los independentistas vuelvan a desobedecer al Tribunal Constitucional.

«En las condiciones que tiene Sánchez, nunca debió empezar esta legislatura, y tal y como están las cosas, debe terminarla a la mayor brevedad», ha instado Feijóo al jefe del Gobierno en un discurso en abierto en el Comité Ejecutivo Nacional del PP convocado para analizar los resultados del partido en las elecciones europeas del domingo.

«Por mucho que lo sigan intentando, España ya no va a ninguna parte con este Gobierno», ha aseverado Feijóo delante de sus barones, a los que ha agradecido la «movilización» de sus bases en estos comicios europeos.

Así, Feijóo ha dicho que la fecha de las próximas elecciones generales «no depende» de ellos, pese a la opción de una moción de censura, al tiempo que ha insistido en que «a esta legislatura ya le están sobrando días». Las elecciones generales «serán cuando el independentismo quiera, pues mantendrá a Sánchez todo el tiempo que le interese, aunque viendo lo de ayer, Sánchez cada vez resulta más inútil al independentismo», ha recalcado Feijóo.

De esta forma se ha pronunciado el presidente del PP tras la conformación de la Mesa del Parlament de mayoría separatista y la desobediencia de los secesionistas al Tribunal Constitucional al aceptar el voto telemático de los fugados. Todo ello, pese a que el PSC de Salvador Illa fue quien ganó las elecciones autonómicas de Cataluña el pasado mayo, diciendo que se presentaría a la investidura. En cambio, es el prófugo líder de Junts, Carles Puigdemont, el mejor situado ahora para ser investido presidente de Cataluña. ERC apoyó este lunes que Junts presida el Parlament.

«Lo dijimos en campaña: votar al Partido Socialista es votar al nacionalismo y los hechos nos dan la razón. Estamos ante una nueva estafa. De eso ha valido la victoria de Illa. Que se lo agradezca a Sánchez», ha ironizado Feijóo.

«Tenemos un Gobierno paralizado. Un Gobierno paralizado por la división. Un Gobierno paralizado por sus intentos de no dar explicaciones a los cada vez más casos de corrupción que le asolan. Un Gobierno paralizado porque no hay un proyecto para España, no lo hay, solo hay un propósito personal, el del presidente del Gobierno. Y un Gobierno paralizado a la espera de las instrucciones que reciba del separatismo», ha proseguido.

«El señor Sánchez Siempre capaz de someterse a una humillación más cada día. Lo vimos ayer de una forma explícita en el Parlament de Cataluña. La misma semana que se publica la página más triste de nuestra democracia, la Ley de Amnistía, el independentismo vuelve a desafiar a la democracia española», ha lamentado Feijóo.

«Sánchez se ha pasado un mes diciendo que había vuelto la convivencia a Cataluña, pues ayer los que decían ‘lo volveremos a hacer’, lo volvieron a hacer y desafiaron al Tribunal Constitucional. Igual que años atrás, pero con la diferencia de que ahora el PSOE se niega a impedirlo», ha resaltado.

Ante ello, el líder del PP ha apuntado que «nuestro objetivo no está solo en reforzar la oposición que todavía somos. Nuestro objetivo principal es darle a España una alternativa, un nuevo Gobierno. Un Gobierno mejor, que esté a la altura de las circunstancias de la Nación. Y os aseguro que lo haremos», ha apostillado.

En «otoño»

En declaraciones a los medios, antes del inicio del Comité Ejecutivo Nacional, los barones del PP también han reclamado a Sánchez que llame a los españoles a las urnas. El presidente del PP de Andalucía y de la Junta, Juanma Moreno, ha señalado que el inquilino de la Moncloa debe convocar elecciones generales «cuanto antes» y ha apuntado al próximo «otoño». «Es la salida que le queda», ha declarado Moreno.

El jefe del Gobierno andaluz ha recordado que Sánchez «ha perdido todas las elecciones a las que se ha presentado en prácticamente los últimos dos años». Por tanto, «no tiene una mayoría suficiente para poder gestionar los intereses públicos de los españoles con garantía», ha remarcado Moreno.

Junto a ello, ha añadido que «dada la situación que se está viviendo en el Parlamento de Cataluña», la única «salida que le queda a Sánchez es convocar elecciones cuanto antes y que los españoles decidan», recogió Ep.

En la misma línea, el presidente de Castilla y León y líder del PP regional, Alfonso Fernández Mañueco, ha manifestado que lo que tendría que hacer Sánchez es «escuchar la calle y dar explicaciones en el Parlamento y ante los medios de comunicación» además de afrontar esta situación «como han hecho en otros países de la Unión Europea». De esta manera, ha emplazado al jefe del Ejecutivo a «dar voz» a los españoles adelantando las elecciones generales, que tocarían en 2027.