Los jueces alertan del plan de Sánchez para controlarles: cambiar la oposición por notas académicas

El asalto al Poder Judicial del Gobierno de Pedro Sánchez tras las elecciones europeas acaba de comenzar tratando cambiar el sistema de oposición de los jueces. En una proposición de ley registrada por sus socios de Sumar, los políticos pretender cambiar los exámenes de oposición actual para acceder a la carrera judicial y que sean los alumnos con mejores notas los que puedan acceder a la Escuela Judicial. De este modo, los profesores con sus calificaciones arbitrarias podrán elegir quiénes serán los jueces del futuro, cuando antes los aspirantes a togados debían encerrarse durante meses para opositar estudiando 300 temas. «Es una barbaridad, llevan queriendo hacerlo años», señalan jueces consultados por este periódico.

El plan para amordazar a la justicia de Pedro Sánchez ya está en marcha y sus socios han registrado en el Boletín Oficial de las Cortes Generales un nuevo sistema para que los jueces no tengan que hacer una oposición como hasta ahora. Los de Sumar consideran que no sirve de nada memorizar el temario y que aislarse socialmente para estudiar no constituye el mejor entorno para encarar los problemas que deberán resolver en los tribunales, entre otros aspectos.

Además, también consideran que las oposiciones actuales no atienden a los criterios de igualdad, algo que ha enfurecido a los magistrados que consideran que se cuestiona el esfuerzo que hicieron a la hora de estudiar durante años este examen de acceso. «Nos ponen en duda cuando somos más de 5.000 jueces los que accedimos a la carrera con este sistema», señalan fuentes consultadas.

La indignación entre los jueces es total. Pedro Sánchez está intentando controlar ideológicamente a los jueces desde la base, cambiando el sistema de oposición actual. A ello también se suma el control del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) al plantear el propio Pedro Sánchez que no sean los vocales los que nombren a los jueces del Tribunal Supremo como hasta ahora. Se trata de un ultimátum que ha anunciado el presidente del Gobierno y que cumplirá en tan sólo 15 días al no pactar la renovación del CGPJ con el PP. «Es todo inaceptable, amenaza, es un atropello constitucional», afean fuentes consultadas.

Darán la batalla

La desaprobación de los jueces en el intento de los socios de Pedro Sánchez para cambiar el sistema de oposición ya ha llegado hasta las asociaciones, que darán la batalla para evitar que se modifique el acceso a la carrera. La Plataforma Cívica por la Independencia Judicial, liderada por el juez Jesús Villegas, se opone: «El sistema de oposiciones es susceptible de mejorar, como cualquier otra institución jurídica. Sin embargo, es inadmisible rebajar el nivel de exigencia o politizar el acceso a la judicatura. ¿Se dice que preparar cientos de temas desconecta de la realidad? No más que cualquier otra formación altamente exigente, como sucede, por ejemplo, con los notarios o los ingenieros aeronáuticos».

Y prosigue Villegas: «Hay tareas de la máxima responsabilidad que exigen la máxima preparación. No olvidemos, además, que el actual modelo de oposiciones garantiza la igualdad de género, lo que no sucede con los nombramientos discrecionales de altos cargos judiciales, politizados y, en consecuencia, copados por varones cuando en la carrera judicial son mayoría las mujeres. En suma, propuestas como estas son alarmantes, pues cuestionan la independencia judicial».

El PSOE a favor

Jueces más escépticos confían que la proposición de ley no salga adelante al haber sido impulsada únicamente por el Grupo Parlamentario Plurinacional de Sumar. No obstante, en 2019, los socialistas también promulgaron una propuesta abierta para un programa común progresista en la que planteaban un proyecto de reformar las oposiciones de jueces y fiscales.

«Modernizaremos también el sistema de acceso a la carrera judicial, para lo cual nos inspiraremos en los mejores elementos de los sistemas europeos que garanticen la igualdad de oportunidades con independencia de la situación socioeconómica de los aspirantes», señaló el PSOE en el mencionado documento.

Los planes de Pedro Sánchez por tratar de controlar a los jueces hasta desde las oposiciones se producen en un contexto en el que su mujer, Begoña Gómez, y su hermano, David Sánchez, están siendo investigados por dos juzgados de instrucción y por la Fiscalía Europea. A ambos se les imputan hasta siete delitos mientras el presidente trata de controlar al Poder Judicial en todos sus estamentos.