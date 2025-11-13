Los socios de Sánchez plantarán al Rey en el acto del Congreso por los 50 años de la democracia

Sumar rechaza asistir al acto que se celebrará el próximo 21 de noviembre en el Congreso de los Diputados, con motivo del quincuagésimo aniversario de la restauración de la Monarquía y el inicio de la democracia en España. El evento estará presidido por el Rey Felipe VI y la Reina Letizia, a los que plantarán los miembros del partido que forma el ala comunista del Gobierno de Pedro Sánchez, si bien la líder sumarita y vicepresidenta segunda Yolanda Díaz no ha confirmado si asistirá o no al acto.

Sumar no será el único grupo con representación en el Congreso de los Diputados que plantará al Rey Felipe en el acto por el aniversario de la monarquía. Esquerra Republicana (ERC), Bildu, Podemos y el Bloque Nacionalista Galego (BNG), socios parlamentarios de Sánchez, y Junts, tampoco acudirán a este evento de conmemoración, que tendrá lugar a las 12:30 horas en la mencionada fecha y se celebrará en Sala Constitucional de la Cámara Baja.

La portavoz de Sumar, Verónica Barbero, y el resto de diputados de Sumar y sus aliados de coalición se ausentarán de este acontecimiento debido a sus convicciones republicanas. Así se ha conocido tras un encuentro de la dirección del grupo, celebrada este jueves. Por el momento no está confirmada la ausencia de la líder sumarita, Yolanda Díaz, ministra de Trabajo y vicepresidenta segunda del Gobierno.

El martes se desveló el rechazo de los miembros de Sumar en la mesa del Congreso de los Diputados. La vicepresidenta Esther Gil ni el secretario primero Gerardo Pisarello, negaron la posibilidad de acudir al acto por el aniversario de la restauración de la monarquía.

«Seguimos sin conocer toda la verdad sobre el 23F y seguimos sin que se haya responsabilizado a Juan Carlos I de Borbón por todas las tropelías de las que se le acusa. Por lo tanto, nosotros no podemos avalar ese resultado parcial. Nos parece absolutamente lamentable que se haya hecho coincidir el 50 aniversario del fin de la muerte de Franco con este acto que no compartimos de ninguna manera», alegó Pisarello.

Ese mismo día, distintas formaciones de la confluencia ya dejaron clara su negativa a participar en esta conmemoración. Este es el caso de IU, que puso de relieve que ninguno de sus parlamentarios acudiría al evento en ningún caso.

Además, diversos cargos y ministros del socio minoritario del Ejecutivo han criticado el avance de las memorias del rey emérito. El ministro de Cultura, Ernest Urtasun, tachó de «vomitivo» que Juan Carlos I «se atreva a defender» a Franco en sus memorias.

Los periodistas Fernando Ónega e Iñaki Gabilondo serán los encargados de moderar una ceremonia a la que acudirán también la Princesa Leonor y la Infanta Sofía, participarán Miquel Roca y Miguel Herrero, padres vivos de la Constitución, así como la académica Adela Cortina y la presidenta del Centeo de Estudios Políticos y Constitucionales, Rosario García Mahamut.