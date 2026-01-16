El socio de Aldama declarará ante el juez del ‘caso hidrocarburos’ que no compró el chalet para Ábalos

Claudio Rivas, el que fuera socio del empresario Víctor Aldama, declarará ante el juez Santiago Pedraz, instructor del caso hidrocarburos, que él no compró el chalet de La Alcaidesa para José Luis Ábalos.

El caso hidrocarburos que investiga la concesión de la licencia Villafuel para operar en el sector del fuel pega un acelerón con una batería de testificales señaladas para finales de este mes de enero. Pasarán por la Audiencia Nacional los investigados Víctor de Aldama, Claudio Rivas, Carmen Pano, Leonor González y Manel Salles, entre otros.

Tal y como ha podido saber este periódico, Aldama y Rivas están dispuestos a tirar de la manta ante el juez. No se acogerán a su derecho a no declarar al comparecer como investigados.

Los dos tratarán de desmontar la causa por la que estuvieron en prisión provisional poco más de un mes. Les sacaron de prisión a raíz de que Aldama empezase a colaborar con investigaciones de la Fiscalía Anticorrupción.

Uno de los ejes centrales del caso hidrocarburos es la presunta compra de un chalet en Cádiz para que José Luis Ábalos pasara unas vacaciones de verano. Se trata de una propiedad que el ex ministro alquiló los meses de verano pagando 7.000 euros desde su cuenta bancaria. En septiembre, fue desahuciado tras un procedimiento judicial en Valencia por no seguir pagando las mensualidades más allá de los meses de julio y agosto.

La casa fue inicialmente señalizada por un empresario venezolano dedicado al sector de los hidrocarburos y afincado en Madrid que quería un chalet de verano en el sur de España. Este periódico se puso en contacto con él y aseguró que pagó las arras para posteriormente salirse de la operación al no poder pagar el resto de la casa, cuyo importe ascendía a más de medio millón.

Fue entonces cuando otro empresario español, que conoce a Claudio Rivas, señalizó con 70.000 euros la casa. Fuentes consultadas aseguran que cuando supo que la utilizaría José Luis Ábalos desistió de la compra.

En este punto, la empresa de la hija de Carmen Pano, la mujer que dijo que llevó bolsas de dinero a Ferraz, decidió comprarla. Se trata de la compañía Have Got Time y que alquiló la casa al ex ministro.

Leonor González Pano asegura que compró esta casa para el ex ministro porque Víctor de Aldama le dijo que había que comprarle una casa por la licencia de Villafuel.

Fuentes de la investigación aseguran que también se pidió dinero a otras personas que querían obtener la licencia para operar en el sector de los hidrocarburos.

Recopilación de pruebas

La defensa de Claudio Rivas lleva meses preparando una batería de pruebas documentales que avalan la viabilidad de la operación para que Villafuel obtuviese la licencia para operar en el sector. Aportarán al juzgado los documentos judiciales que han ido recopilando para defenderse.

Carmen Pano y su hija, por su parte, también tratarán de defenderse tras pasar ya varias veces por el juzgado. Ambas no tienen una buena relación con Claudio Rivas y Víctor de Aldama.

Investigación sobre hidrocarburos

El juez Santiago Pedraz investiga a todos ellos por un presunto fraude millonario de IVA. El instructor sospecha que ocultaban fondos en el extranjero procedentes de la evasión fiscal.

A la hora de investigar la concesión de la licencia, el juez tomará declaración también a los funcionarios involucrados en estas gestiones. De este modo, se han citado como testigos en el caso hidrocarburos a Juan Ignacio Díaz Bidart y Marc Pons, que fueron jefes de gabinete de las ex ministras Reyes Maroto y Teresa Ribera, respectivamente. Asimismo, Pedraz ha convocado para que declare como testigos el día 29 a Manuel García, director general de Política Energética y Minas.

La UCO apuntó en el último informe aportado a la causa que la trama de hidrocarburos no sólo habría conseguido infiltrarse en la cúpula del Ministerio de Transportes cuando lo dirigía José Luis Ábalos, sino también en las de Industria, Comercio y Turismo y Transición Ecológica y Reto Demográfico, entonces a cargo de Maroto y Ribera, respectivamente.

