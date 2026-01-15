Anticorrupción pide al Supremo que mantenga a Ábalos en prisión por el riesgo de fuga

La Fiscalía Anticorrupción ha solicitado al Tribunal Supremo que mantenga en prisión provisional a José Luis Ábalos, ex ministro de Transportes y ex secretario de Organización del PSOE, al considerar que sigue existiendo riesgo de fuga y ante la proximidad del juicio por presuntas comisiones ilegales en contratos de mascarillas. Tanto Ábalos como su ex asesor, Koldo García, se encuentran encarcelados en Soto del Real desde el 27 de noviembre.

Este jueves, la Sala encargada de revisar la decisiones del instructor de la causa, el juez Leopoldo Puente, ha celebrado la primera de las dos vistas a puerta cerrada para estudiar los recursos que las defensas de José Luis Ábalos y Koldo García presentaron contra su ingreso en prisión. El fiscal jefe Anticorrupción Alejandro Luzón ha pedido, tras la revisión y estudio de los escritos, mantener al ex ministro de Transportes en prisión preventiva, al igual que ha hecho la acusación popular que lidera el PP.

La defensa de Ábalos insiste en que no existe riesgo de fuga, motivo por el cual se encuentra en prisión, ya que de lo contrario no habría ido «sin resistirse y «como un cordero al matadero» a la vistilla que convocó el juez para revisar sus medidas cautelares. La Sala, formada los magistrados Antonio del Moral, Juan Ramón Berdugo y Pablo Llarena no adelantará su decisión y apunta a resolver la próxima semana.

En esta diligencia, José Luis Ábalos ha sido representado por Carlos Bautista, quien la pasada semana renunció a su defensa, si bien el magistrado dejó claro que este letrado debía seguir representando al ex ministro en la vista de este jueves porque no era posible que el nuevo abogado «pudiera comparecer debidamente instruido de la causa». Por su parte, Marino Turiel, nuevo abogado del ex secretario de Organización socialista, ha asistido en calidad de oyente.

El juez envió a Ábalos y Koldo a prisión el pasado 27 de noviembre al apreciar riesgo «extremo» de fuga ante las elevadas peticiones de pena que afrontan de cara al juicio: la Fiscalía pide 24 años para el ex ministro y 19 y medio para el que fuera su asesor ministerial. Por su parte, las acusaciones populares solicitan hasta 30 años de cárcel.

Ábalos y Koldo García serán juzgados ante los indicios de que se habrían concertado para obtener «un común beneficio económico» en la contratación pública de empresas captadas por el empresario Víctor de Aldama, aprovechando el cargo de Ábalos en el Gobierno y en el PSOE como secretario de Organización.

El Tribunal Supremo tiene pendiente fijar la composición de la Sala, las pruebas del juicio y señalar fecha. Esta podría ser entre finales de febrero y principios de marzo, con una duración estimada de dos meses.