El Supremo juzgará a Ábalos todo el mes de marzo, mañana y tarde y el ponente será Arrieta

El Tribunal Supremo juzgará al ex ministro de Transportes José Luis Ábalos, el que fuera su asesor Koldo García y al empresario Víctor de Aldama todo el mes de marzo durante mañana y tarde y el ponente de la sentencia será el actual presidente de la Sala Segunda, Andrés Martínez Arrieta.

Fuentes jurídicas del Tribunal Supremo aseguran a OKDIARIO que hay fecha para el juicio más mediático de todo el año en que se fallará sobre las irregularidades en la compra de mascarillas durante la pandemia de coronavirus.

Siete magistrados de la Sala Segunda serán los encargados de enjuiciarles. En concreto, serán los jueces Andrés Martínez Arrieta, Manuel Marchena, Andrés Palomo, Ana Ferrer, Eduardo de Porres y dos magistrados más, que ya han sido elegidos, los se encargarán de deliberar su destino.

Arrieta será el que redacte la sentencia si coincide con el fallo de la mayoría de la Sala, en caso contrario, tendrá que delegar su ponencia en otro magistrado. Esto ya ocurrió en la sentencia del ex fiscal general del Estado Álvaro García Ortiz, cuya ponente Susana Polo tuvo que delegar su ponencia al no fallar lo que decidió la mayoría.

El Tribunal Supremo ha pisado el acelerador con el juicio a Ábalos, Koldo y Aldama. Desde el inicio de la instrucción, el fiscal Alejandro Luzón buscaba una condena rápida que no se alargase en el tiempo.

Los testigos del juicio a Ábalos

El juicio se alargará durante semanas debido a toda la cantidad de testigos y periciales que propuso la Fiscalía Anticorrupción y las defensas de los acusados. En concreto, las fuentes jurídicas mencionadas aseguran que los testigos escogidos son los que propuso el fiscal anticorrupción Alejandro Luzón.

El representante del Ministerio Público sugirió que pasaran por la sala de vistas del Supremo los empresarios involucrados en la compra de mascarillas como Juan Carlos Cueto, Íñigo Rotache o Javier Serrano. El fiscal también pidió que declarasen en el juicio los altos cargos del Ministerio de Transportes como Álvaro Sánchez Manzanares, Isabel Pardo de Vera o Jesús Manuel Gómez.

Asimismo, declarará en el juicio las personas involucradas en la contratación de mujeres en empresas públicas. Volverán al Tribunal Supremo Jésica Rodríguez y Claudia Montes. Víctor Ábalos, hijo de Ábalos, Ioseba García, hermano de Koldo, y su mujer también irán como testigos al Supremo.

La lista de testigos también incluye a investigados en la trama de hidrocarburos como Carmen Pano, su hija Leonor o Claudio Rivas. Piedad, la secretaria de Aldama, también ha sido llamada por el fiscal. Habrá hasta 40 testigos en el juicio de Ábalos, Koldo y Aldama.

Ábalos y Koldo en prisión

José Luis Ábalos y Koldo García están en estos momentos en prisión provisional a la espera del juicio. Sus defensas recurrieron a la Sala de Apelación del Tribunal Supremo su ingreso en la cárcel y este jueves se decidirá si deben seguir o no allí. Tres magistrados de la Sala de Apelación se encargarán de decidirlo en la vistilla.

Ábalos encara esta vistilla con un nuevo abogado. Tal y como pudo saber OKDIARIO, distintos letrados se propusieron al ex ministro tras la marcha de Carlos Bautista cuyo despacho, afincado en Francia, le exigía que el ex ministro pagase. Ábalos no pudo hacerlo en plazo y Bautista tuvo que abandonar la defensa.

Fue entonces cuando el abogado de Elisa Mouliaá o Miss Asturias fue a verle a la cárcel el pasado viernes 9 de enero. Se trata de Alfredo Arrién y su propuesta convenció al ex ministro, pero no logró finalmente el visto bueno de su entorno, que ha acabado escogiendo a Marino Turiel.

Fuentes que han podido ver a Ábalos en los últimos días aseguran que está cansado y haciéndose a la idea de que estará en Soto del Real un tiempo. El ex ministro tiene un trato amigable con los funcionarios y charla con otros internos. Lee y ve mucho la televisión.

Ábalos sigue en la misma celda de Koldo, cuya rutina es más física y pasa casi tres horas al día en el gimnasio. Los dos se están adaptando a convivir en la celda que cada uno ha decorado con sus cosas. Koldo tiene un calendario en el que tacha las semanas que lleva ahí dentro y fotos de su hija.