El Sindicato de Estudiantes, la misma organización que organizó el escrache contra la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, en la Universidad Complutense, se ha manifestado con motivo del 8M, Día de la Mujer, sin hacer mención ninguna a la ministra Irene Montero y su Ley del sólo sí es sí que ha rebajado la pena a más de 730 agresores sexuales.

En su día protestaron contra Ayuso, una mujer en un puesto de responsabilidad, y hoy vienen a gritar contra el patriarcado y los machistas pero nada tienen que decir de que el Gobierno de PSOE y Podemos haya sacado adelante una norma que libera y rebaja penas a violadores y pederastas. «Venimos a defender los derechos de las mujeres», dice una manifestante cuando Cake Minuesa le pregunta por la protesta.

El colaborador de OKDIARIO no cabe en su asombro. No entiende por qué ninguna de las mujeres protesta contra la ministra de Igualdad. La eterna dirigente del Sindicato, Ana García, una mujer de 36 años, llega a confesar que no van a manifestarse contra Montero, que en todo caso lo harán «contra los jueces franquistas que reducen las penas». Cake le replica que la mayoría de jueces son juezas, a lo que la sindicalista le responde: «Sí, hay muchas mujeres franquistas, mira Ayuso que dirige la Comunidad de Madrid y es una de ellas».

Las manifestantes han comprado el discurso a Irene Montero. Tildan de «franquistas» a los jueces y les culpan de las excarcelaciones y rebajas de pena de los agresores sexuales. Pero ni una palabra sobre un Gobierno que ha hecho una Ley que está permitiendo esos beneficios para los violadores. «¡Jueces y fiscales también son culpables!», ha sido uno de los lemas coreados.

Una de las jóvenes manifestantes le confiesa a Cake que «que suelten a violadores es injusto» pero defiende a ultranza a la ministra de Igualdad: «Sé que Irene Montero a pesar de eso sigue luchando para que haya una justicia para nosotras, ahora va a luchar».