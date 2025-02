Cake Minuesa ha sufrido una fuerte agresión en la manifestación que los sindicatos CCOO y UGT han convocado en Madrid contra el Partido Popular. Mientras el reportero de OKDIARIO hacía su trabajo, preguntando a los asistentes por sus motivos de acudir a una protesta así, varios de los sindicalistas se han lanzado a agredir e insultar a Cake.

La secuencia de los hechos es tremenda. El reportero graba la manifestación cuando uno de los asistentes le grita: «¡No provoques!». Es en ese momento cuando otro de los sindicalistas comienza a tapar la cámara y a empujar al reportero gráfico. Cake intenta frenarle y entonces el agresor se vuelve loco: «¡A mí no me toques que te arrimo una hostia!».

Mientras grita amenazando al reportero de OKDIARIO, Cake intenta separarle provocando una reacción todavía más violenta del sindicalista: «¡A mí no me empujes que te arranco la cabeza de una hostia, hijo de puta! ¡No me toques que te arranco la cabeza!».

Cake Minuesa no sabe en su asombro. Repite que él está «trabajando» y pregunta a los asistentes si ven este comportamiento normal. Nadie sale en su defensa. La Policía también está presente, pero tampoco interviene. Sólo se sigue escuchando de fondo al energúmeno lanzando amenazas: «¡Te voy a dar una hostia!».

La manifestación de UGT y CCOO

Esta agresión al reportero de OKDIARIO se ha producido en el marco de la manifestación que han convocado los sindicatos palmeros del Gobierno CCOO y UGT contra el PP por su primer no al decreto ómnibus de Pedro Sánchez. Una protesta que han decidido mantener a pesar de que los de Alberto Núñez Feijóo han dicho que votarán sí al nuevo decreto.

El fracaso ha sido estrepitoso. La Plaza Jacinto Benavente de Madrid, que ya de por sí no es muy grande, estaba medio vacía. En total habría unas 200 personas apoyando a los sindicatos.

El PP ha ironizado con la convocatoria de esta protesta. Se preguntan cómo con todo lo que pasa en España los sindicatos no han protestado y lo hacen ahora contra el PP, y no contra el Gobierno.

La vicesecretaria de Movilización y Reto Digital del PP, Noelia Núñez, ha cuestionado a los sindicatos si van a «desempolvar las pancartas» y protestar contra problemas como la pobreza infantil o el acceso a la vivienda ahora que «parece que han despertado» de un largo sueño de siete años.

Núñez ha sugerido que los sindicatos deberían manifestarse en Ferraz o en la Moncloa porque, a su juicio, es Pedro Sánchez el que ha intentado utilizar a los pensionistas, a los usuarios del transporte y a los afectados por la dana como «rehenes».

«Nos gustaría saber qué opinan los sindicatos y si van a desempolvar las pancartas para hablar sobre la alarmante tasa de pobreza infantil que sufre nuestro país, para que traten de solucionar la precariedad que afecta a tantos jóvenes en España o el problema de vivienda que sufrimos todos los españoles», ha señalado.