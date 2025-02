UGT y CCOO, ‘dopados’ por Sánchez, atesoran un patrimonio de 140 millones, más del doble que PP y Vox

Los dos principales sindicatos, UGT y CCOO, visibles aliados del Gobierno PSOE-Sumar de Pedro Sánchez, se manifiestan este domingo contra la «insolidaria» derecha, contra el PP y Vox, a los que sin embargo doblan en riqueza acumulada, según lo demuestran las cifras de patrimonio que recogen los balances oficiales de esas centrales sindicales, a los que ha tenido acceso OKDIARIO. Es la fortaleza económica de la que disfrutan gracias a unas crecientes y multimillonarias subvenciones gubernamentales que apuntalan sus cuentas hasta el punto de que, entre los dos sindicatos, UGT y CCOO, suman actualmente un patrimonio de más de 140 millones de euros.

Es un privilegiado balance que está despegando con el espaldarazo extra que les brinda el Gobierno de Sánchez a base de talonario público. Las subvenciones han ido aumentando con Pedro Sánchez en La Moncloa y sus sucesivos gobiernos de coalición con Podemos –primero– y con Sumar –después–.

La manifestación contra el PP y Vox marca un hito sin precedentes tanto en España como en el concierto internacional de las economías occidentales: en el plano de las medidas políticas de índole sociolaboral, las centrales sindicales se movilizan contra los gobiernos de turno a los que les toca decidir, no contra los partidos de la oposición, que no tienen la responsabilidad ejecutiva. UGT y CCOO han reinventado esta lógica justo cuando el Gobierno ha vuelto a evidenciar su debilidad por depender de los independentistas de Junts y con Pedro Sánchez y su Ejecutivo acorralados por múltiples causas judiciales por corrupción.

En la diana de la manifestación de este domingo han colocado al PP –sobre todo– y a Vox. Una derecha «insolidaria» en el argumentario construido por UGT y CCOO para la ocasión. La percha es lo ocurrido con el decreto ómnibus que el Gobierno vio tumbado hace diez días en el Congreso, porque Junts le retiró su apoyo a Sánchez para dejar claro quién manda en la gobernabilidad y de quién depende que el líder del PSOE siga en La Moncloa. El PP y Vox también votaron en contra, con la gran diferencia de que ellos no pertenecen al coro de socios parlamentarios de Sánchez.

Pese a esto, el Gobierno se cuidó de no criticar a Junts y prefirió salir en tromba contra el PP. Y los sindicatos han seguido esa estrategia en forma de manifestación, la convocada para este domingo. Justo, además, cuando las medidas esenciales de ese decreto ómnibus tienen garantizado que van a ser aprobadas, porque Junts ha acabado pactando con el PSOE y, por añadidura, a posteriori el PP ha decidido que ahora también votará afirmativamente aunque su sí ya no es imprescindible.

La ‘percha’ de las pensiones

El decreto ómnibus inicial y el que ahora se va a presentar a votación mantienen, entre otras, las tres medidas que más trascendencia política han tenido en este rifirrafe parlamentario: la subida de las pensiones, la entrega de un valioso palacete en París al PNV y medidas que en la práctica dan protección institucional a la okupación.

UGT y CCOO cargan contra el PP –diana prioritaria– y contra Vox, virtuales aliados de los populares para poder armar una mayoría gubernamental que releve a Sánchez. Pero junto a ese discurso de los dos sindicatos afeando a la derecha con el mantra de la «insolidaridad» y de ser «amigos de los que más tienen», la realidad es que tanto UGT como CCOO son dos organizaciones encuadradas objetivamente en ese concepto de «los que más tienen». Lo certifican sus cuentas, generosamente cebadas con esas multimillonarias y crecientes subvenciones gubernamentales que sacan brillo a sus balances. La inmensa mayoría de las empresas de España soñarían con gozar de los prósperos estados contables de estos dos sindicatos.

UGT: 620 millones de patrimonio

Las últimas cuentas anuales publicadas por UGT, las relativas al ejercicio 2023, indican que esta central sindical atesora un patrimonio neto de 62,28 millones de euros, con unos activos totales de más de 79 millones.

En cualquier empresa u organización, el patrimonio neto es el concepto de referencia para determinar su valor. El patrimonio neto calculado al término de cada año lo integran los bienes y derechos económicos de la entidad al cierre del ejercicio.

La opaca CCOO: más de 80 millones

En el caso de CCOO es imposible encontrar en su página web las cuentas de conjunto del sindicato. La transparencia no abunda en este particular en la página oficial de Comisiones Obreras. Tampoco en todas las federaciones territoriales que integran este sindicato. Pero OKDIARIO sí ha logrado recopilar la mayoría de las cuentas anuales de esas federaciones territoriales, a falta de las que no las publican, que no son pocas: Castilla-La Mancha, Castilla y León, País Vasco, Navarra y La Rioja. Del resto de federaciones que sí las facilitan en sus páginas web, buena parte de ellas sólo muestran balances hasta el año 2022, no los de 2023, que es el último ejercicio contable cerrado –las cuentas de 2024 se cierran en los primeros meses de este 2025–.

Los últimos balances publicados por CCOO de Andalucía, Asturias, Cantabria, Ceuta, Extremadura, Baleares, Comunidad de Madrid, Murcia, Comunidad Valenciana, Aragón, Canarias, Cataluña y Galicia indican que, entre todas esas federaciones, suman unos activos totales de 101,67 millones de euros y un patrimonio neto de 75,49 millones. Si se incluyeran las cuentas de las federaciones territoriales que no han publicado sus balances, con seguridad el patrimonio global de CCOO superaría con holgura los 80 millones de euros.

Es decir, entre UGT y CCOO atesoran un patrimonio de más de 140 millones de euros. Es más del doble que el patrimonio que suman entre el PP (61,11 millones al cierre de 2023) y Vox (6,81 millones). En términos de riqueza, por tanto, los sindicatos que se movilizan este domingo contra la oposición –con regocijo del Gobierno– son el doble de ricos que la «insolidaria» derecha contra la que se manifiestan.

El PSOE de Sánchez, 107 millones

Entre los partidos políticos, por cierto, tampoco el PP lidera el ranking de riqueza patrimonial. Le aventaja el PSOE, y con mucho a tenor de sus propios balances.

Según las últimas cuentas anuales del Partido Socialista, atesora un patrimonio neto de 107,7 millones de euros –46,6 más que el PP–, con unos activos totales de 160,6 millones, 53 más que el Partido Popular.