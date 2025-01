CCOO y UGT al rescate de Sánchez: anuncian protestas contra PP y Junts por derrotarle en el Congreso

El secretario general de CCOO, Unai Sordo, ha cargado este miércoles duramente contra Junts y el PP por su negativa a apoyar el decreto ómnibus que se ha votado en el Congreso. «Es lamentable la actitud de partidos como Junts, de una irresponsabilidad manifiesta, y que van a encontrar contundente respuesta sindical en los próximos meses en las calles», ha afirmado el líder sindical, amenazando con movilizaciones contra ambas formaciones.

«No se puede tolerar el nivel de frivolidad con la que algunos partidos están asumiendo el momento político que vive no España, no Europa, sino el mundo. Por si alguien no se ha enterado, los bárbaros están a la puerta de la muralla y ya vale de frivolizar con medidas tan importantes como la sostenibilidad del sistema público de pensiones», ha denunciado Sordo, que ha insistido en que es «una verdadera pena» los niveles de «frivolidad» con los que una parte de la clase política afronta las votaciones de las condiciones de vida «de millones de personas».

«Es lamentable que por tejemanejes políticos de bajo vuelo, que por falta de visión de dónde está el mundo y dónde está un país como España, hoy se deje caer un decreto que mejoraba las condiciones de vida de millones de personas, con la posibilidad de utilizar el transporte público a precios asequibles y que garantizaba la viabilidad de las pensiones», ha proclamado Sordo.

El dirigente sindical ha pedido «altura de miras» a los grupos políticos y ha subrayado que no existe ninguna razón para votar en contra del decreto ‘ómnibus’ «desde un punto de vista medianamente progresista». «Insisto en la denuncia de la frivolidad de un partido como Junts, que es más de derechas en lo económico que el grifo del agua caliente. Ya lo sabíamos, pero en todo caso no puede caer en estos niveles de frivolización», ha criticado Sordo. Al mismo tiempo, el líder de CCOO ha emplazado al Gobierno a «espabilar» y a recomponer cuanto antes y llevar al Congreso las medidas contempladas en el decreto ómnibus.

Sánchez, contra las cuerdas

El Congreso de los Diputados ha rechazado este miércoles con los votos de Junts -y salvo sorpresa de última hora- dos de los tres decretos-leyes económicos del Gobierno que se sometían a convalidación en la Cámara Baja. En cambio, sí ha prosperado el otro, con el apoyo del PP, que permitirá compatibilizar la pensión con un empleo.

La portavoz de Junts, Miriam Nogueras, ha avanzado desde la tribuna el voto en contra de su partido a los tres textos del Gobierno, objeto hoy de debate. «Hace semanas que Puigdemont advirtió que mientras no cumplan no cuenten con Junts. Lo que pase hoy será fruto de la negligencia y la falta de seriedad del PSOE», ha declarado, al tiempo que ha adelantado el rechazo a los tres reales-decretos, incluido el ómnibus, un cajón de sastre que planteaba una revalorización de las pensiones.

También el PP, como adelantaron fuentes de su dirección, ha votado en contra de este texto, ya que los de Alberto Núñez Feijóo han presentado hoy mismo una proposición de ley en el Congreso para «actualizar las pensiones», hecho que anunció su responsable económico, Juan Bravo, en la tribuna. Hemos registrado una proposición de ley que pueda garantizar dicha subida y que los pensionistas no paguen los problemas de Pedro Sánchez en el Congreso de los Diputados», señalaron las fuentes del PP.

Los populares criticaron que el Gobierno trajese a la Cámara un «decreto trampa» y remarcaron que el Grupo Popular impulsará «una ley que proteja a los jubilados de nuestro país». Además, puesto que el Ejecutivo introdujo ayudas para los damnificados por la DANA en ese decreto ómnibus, el PP también ha registrado iniciativas para «garantizar las medidas relacionadas con los afectados de las riadas en la Comunidad Valenciana y para aquellas personas que reciben el ingreso mínimo vital», otro elemento del citado decreto.

Hasta el pleno de hoy, el Gobierno y el PSOE estuvieron negociando con los de Carles Puigdemont para que salvaran dichos decretos, especialmente el texto ómnibus. Los socialistas se emplearon a fondo en las últimas horas y viajaron a Bélgica, como reveló OKDIARIO, con tal de no empezar el año con otra sonada derrota parlamentaria. Todo ello mientras los independentistas siguen reclamando a través de una proposición no ley -congelada en el Congreso- que el presidente Pedro Sánchez se someta a una cuestión de confianza en la Cámara Baja.