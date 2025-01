El PP no apoyará el decreto ‘ómnibus’ pero plantea una proposición para salvar la subida de las pensiones

El PP ha avanzado que no apoyará el real-decreto ómnibus que se somete a votación este miércoles en el Congreso de los Diputados y ha planteado una proposición de ley del Grupo Popular para revalorizar las pensiones, cuestión que se incluye en dicho texto utilizado por el Gobierno como un cajón de sastre. Así lo ha señalado el vicesecretario de Economía del PP y diputado por Sevilla, Juan Bravo, desde la tribuna del hemiciclo.

Fuentes de Génova han indicado a OKDIARIO que el partido de Alberto Núñez Feijóo ha registrado dicha proposición de ley sobre pensiones para que el Gobierno socialcomunista se retrate. «Hemos presentado un proyecto de ley para actualizar las pensiones, para el Ingreso Mínimo Vital (IMV), para recuperar lo que realmente importa», ha enfatizado Bravo en su intervención.

Además, el responsable de Economía del PP ha criticado el real-decreto ómnibus de «recortes y de chantaje» presentado por el Gobierno, que seguía hablando con Junts para que los independentistas salvaran este texto. El negociador de Pedro Sánchez con el partido de Puigdemont, Santos Cerdán, afirmó este mañana a la entrada del hemiciclo que intentarían salvar este decreto «hasta el último segundo» antes de la votación. Nadie de Junts tomó la palabra en su turno de este debate parlamentario para fijar posición sobre dicho decreto.

Asimismo, Bravo ha reclamado al Gobierno que en lugar de incluirla en un decreto ómnibus (cajón de sastre), que presente y defienda por separado un proyecto de ley con esa revaloración de las pensiones. Y lo ha mismo ha dicho de la entrega al PNV de la propiedad un palacete que la Gestapo nazi entregó a Franco. El diputado popular ha remarcado que el Ejecutivo debería haber presentado una iniciativa legislativa específica, calificando «de dudosa legalidad» que esta cesión haya sido incorporado al citado decreto. Bravo ha acusado aquí al Gobierno de «utilizar el patrimonio del Estado para beneficiar a un partido político».

«Señores del PNV no permitan el chantaje y no permitan que el conjunto de españoles piensen que a ustedes les han comprado porque es lo que van a pensar», ha señalado también a los nacionalistas vascos.

Además, tras acusar el PNV al PP de que así no «hace amigos», Bravo ha replicado que los populares no están en el Parlamento para hacer amigos, sino para trabajar para los españoles. «Y si la amistad cuesta 16 millones de euros, eso no es amistad», ha sentenciado, aludiendo así al coste del palacete propiedad del Estado que Sánchez ha entregado a sus socios nacionalistas.

«Debería estar en los presupuestos»

El vicesecretario de Economía del PP ha espetado al ministro de Presidencia, Justicia y Relación con las Cortes, Félix Bolaños, que «mucho de lo que está en el ese real-decreto tendría que estar incorporado en los presupuestos generales del Estado». «Su falta de capacidad les hace esto», ha añadido, para afearle que «todo está en el interés del señor Sánchez, no de los españoles».

El responsable económico de los populares ha criticado la normativa propuesta por el Gobierno y les ha recriminado que hayan empezado el año «subiendo impuestos cuando la cesta de la compra supera el 37% de incremento».

Por otro lado, ha culpado al Ejecutivo de los problemas de okupación en las viviendas de pequeños propietarios. «La culpa de la okupación no es del propietario del piso que lo ocupan, que es una víctima, que la culpa es de su gestión en la política de vivienda», ha manifestado desde la tribuna de oradores. En su lugar, Bravo ha defendido «una proposición de ley anti-okupación para desalojar en 48 horas».

También ha criticado que la reforma de las pensiones que ha propuesto el PSOE «porque tampoco la apoya la Comisión Europea» y «el Banco de España, la AIReF tiene muchas dudas». Aun así, ha aclarado que ningún partido, ni el PP, «votó en contra de revalorizar las pensiones al IPC».

Por último, ha afeado que proponga «a la comunidad más endeudada y peor financiada de España» que «se puedan endeudar más». Además, le han recordado que apenas han entregado «en un mes, 60 millones», pero «no sale ni a 2 millones por día».