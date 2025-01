El Gobierno recurre al chantaje para salvar su decreto ‘ómnibus’: «Incluye ayudas a afectados por la DANA»

El Gobierno ha vuelto a usar la baza del chantaje para sacar adelante su decreto ómnibus, tras la ruptura de las relaciones con Carles Puigdemont. El ministro de Justicia, Félix Bolaños, ha enumerado las numerosas cuestiones que se someten conjuntamente a votación este miércoles en el Congreso, entre las que ha señalado las ayudas para los afectados por la DANA. «Eso es lo que mañana se va a decidir y, por tanto, yo aspiro a que los partidos políticos intenten mejorar las condiciones de vida de los ciudadanos. Para eso nos votan, no para que les perjudiquemos por intentar hacer algún tipo de daño al Gobierno», ha afirmado Bolaños en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.

La suspensión de las relaciones con el Gobierno anunciada el pasado viernes por el presidente de Junts deja en el aire la aprobación de uno de los decretos más relevantes para el Ejecutivo de Pedro Sánchez. Se trata de un decreto de los llamados ómnibus, que, tal y como ha recordado Bolaños incluye la prórroga durante seis meses más de la bonificación al transporte público, la subida de las pensiones y el Ingreso Mínimo Vital (IMV). «Hay ayudas a los afectados por la DANA en Valencia y también algunas para los afectados por el volcán de la palma. Los ciudadanos votan a los grupos políticos para que les mejoremos las condiciones de vida», ha respondido el ministro de Justicia al ser preguntado por la aprobación de este decreto.

«Yo estoy seguro de que todos los grupos parlamentarios tendrán en cuenta si suben las pensiones o si se las bajan, si suben el SMI o si pasa al año 2025 a no tener ese soporte, si quieren que haya ayudas al transporte o quiere que no las haya. Eso es lo que mañana se va a decidir y, por tanto, yo aspiro a que los partidos políticos intenten mejorar las condiciones de vida de los ciudadanos. No para que les perjudiquemos por intentar hacer algún tipo de daño al Gobierno», ha concluido Bolaños.

El decreto, en el aire

Lo cierto es que, la aritmética parlamentaria deja en el aire la aprobación del decreto ‘ómnibus’. Tras la suspensión de las negociaciones entre Puigdemont y el PSOE, Junts votará en contra de este decreto, lo que deja su aprobación en manos del Partido Popular. El partido de Alberto Núñez Feijóo no ha avanzado el sentido del voto. En este decreto se incluye una polémica disposición por la cual el Gobierno concede al PNV la propiedad del edificio de París en el que se ubica el Instituto Cervantes en la capital francesa.

Una nueva concesión que ha levantado una gran polvareda política en los últimos días y que ha provocado el rechazo del PP. De hecho, los populares se han mostrado especialmente combativos con este asunto: «Por fin conocemos el motivo que ha llevado al PNV a arrastrarse defendiendo todos los disparates del Gobierno de Sánchez y a Aitor Esteban a ejercer como portavoz adjunto del PSOE… Bienvenidos a la historia de cómo el Gobierno ha convertido al PNV en el casero de España», han reprochado en sus redes sociales. «Dinero calentito y limpio, directo de los españoles al socio de Sánchez. Negocio redondo», ha criticado el PP.

El anuncio de Puigdemont supuso un revés muy importante para el Ejecutivo, que ve ahora peligrar sus iniciativas parlamentarias. Y es que el apoyo de Junts resulta decisivo en aquellas votaciones en las que el Gobierno no sume el apoyo del PP. En este caso concreto, Junts se mantiene en su negativa a respaldar el decreto.