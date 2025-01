Puigdemont congela la relación con el PSOE como avanzó OKDIARIO y exige una reunión «urgente» en Suiza

El líder de Junts, Carles Puigdemont, ha asegurado este viernes que va a «suspender las negociaciones» con el PSOE que venían teniendo en «cuestiones sectoriales que son vitales para el funcionamiento de la legislatura», tal y como adelantó OKDIARIO. El ex presidente de la Generalitat ha aclarado que congelará las conversaciones respecto a «leyes relevantes» como los Presupuestos Generales del Estado: «No los vamos a negociar». Además, ha solicitado reunirse de forma «urgente» con los socialistas en Suiza «activando el mecanismo» que habían pactado ambas formaciones para tener citas periódicas con el objetivo de tratar temas nucleares de la legislatura.

«Si hay decretos que no nos busquen, si hay iniciativas legislativas unilaterales del Gobierno español, como es habitual, que no nos busquen», ha manifestado el político huido de la Justicia española en una rueda de prensa desde Bruselas (Bélgica). Y ha ahondado en que la «disposición» que tenían «de hablar de todo» ya no va a ser la misma.

La Mesa del Congreso, que se reunió este jueves y que cuenta con mayoría del PSOE y de Sumar, pospuso la decisión sobre la proposición no de ley (PNL) de Junts para instar al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a someterse a una cuestión de confianza. El órgano de la Cámara Baja ya había retrasado la decisión a mediados de diciembre para evitar posicionarse ante una cuestión que podría desestabilizar la relación del Gobierno con un socio habitual como Junts. Esta semana ha vuelto a posponerse. Sin embargo, no ha evitado que Puigdemont tomara una decisión de calado, actuando como si el órgano hubiera rechazado su tramitación.

«Lo que no queremos es que la no decisión de ayer alargue esta decisión», ha manifestado el político secesionista. Aludía así la postura de Sumar y PSOE de posponer la decisión sobre si se admite a trámite o no esta PNL. Puigdemont ha incidido en la «gravedad de la situación» porque «la intención inicial era rechazar la propuesta».

Sobre la moción de censura que el PP ha sugerido que podría poner encima de la mesa de forma instrumental para convocar elecciones, Junts la ha rechazado. Primero, se ha negado a apoyar un Gobierno alternativo al de Sánchez: «Creemos que un Gobierno en el que esté Vox, que sigue siendo la acusación particular y que nos pide penas de prisión, es un poco complicado». Y, por otro lado, también rechaza utilizar esta fórmula para convocar nuevos comicios: «Si el objetivo es que el Gobierno no continúe, no es necesario que espere una moción de censura, debería ser algo automático; si un Gobierno ha sido investido con unos votos y esos votos ya no los tienen, qué sentido tiene que sigan gobernando».

Reuniones en Suiza

El ex presidente de la Generalitat ha llamado a tener una reunión «urgente y extraordinaria» en Suiza, tal y como había pactado con el PSOE. Aun así, ha dicho que todavía tienen «cuadrar fechas» para la cita con los socialistas, pero insisten en que el encuentro «no se puede alargar mucho».

Junts y PSOE llegaron a una serie de acuerdos en las negociaciones para la investidura de Sánchez como presidente del Gobierno. Entre otras, estaban los encuentros de forma periódica en Suiza en los que se tratasen temas nucleares para comprobar el cumplimiento de los pactos y apuntalar la continuidad del Ejecutivo.

Entonces, ambas formaciones suscribieron estas citas con el objetivo de encauzar «la solución» a «un conflicto histórico», según se recogía en el documento que han firmado este jueves los dos partidos en Bruselas. Este mecanismo incluía la figura de un verificador internacional, es decir, que no fuera español. Finalmente se escogió al diplomático salvadoreño Francisco Galindo Vélez para velar por los acuerdos que alcanzan el PSOE y Junts en sus reuniones mensuales fuera de España.