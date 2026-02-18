De los Santos (PP): «A Sánchez le interesa la educación para enriquecer a la pentaimputada Begoña Gómez»

El vicesecretario de Educación del Partido Popular, Jaime de los Santos, ha retratado este miércoles a Pedro Sánchez al señalar que sólo le interesa la educación cuando «puede enriquecer a la pentaimputada Begoña Gómez, dirigiendo una cátedra cuando no ha pasado nunca por la universidad si no ha sido para trincar».

Durante una comparecencia en la que ha cuestionado la gestión educativa del Ejecutivo, De los Santos ha reprochado a la ministra de Educación, Milagros Tolón, que «no ha tenido la deferencia de pasar por el Congreso para explicar sus planes, si es que los tiene» sobre la LOMLOE.

«Para lo que sí ha tenido tiempo es para irse a su tierra a defender a Óscar López después de culpabilizar de los paupérrimos y menguantes resultados del PSOE en Aragón a un muerto, que es el único que no puede defenderse de los insultos de su Gobierno», ha criticado De los Santos en alusión a las declaraciones de miembros del Gobierno socialista tras los malos resultados electorales en Aragón.

El dirigente popular ha preguntado si Tolón defenderá también a Fernando Grande-Marlaska «después de dar amparo a un presunto violador, de la misma forma que ha defendido a Óscar López».

Sobre las acusaciones de «insensibles» que el PSOE había dirigido hacia el Partido Popular, el vicesecretario de Educación del PP ha recordado que la ministra Tolón «ha heredado una ley, la LOMLOE que expulsa de la educación a las personas que tienen discapacidad intelectual». «De aquí a 2030 pretende echar a esos chavales de donde más necesitan estar, señalando a sus familias, a los educadores y a todos los que tienen que ver con esos centros heroicos», ha recriminado.

El portavoz del PP también ha trazado una comparación entre la gestión educativa en diferentes comunidades autónomas. De los Santos ha señalado que Óscar López «llevó a Castilla y León a los peores resultados de la historia de esa comunidad autónoma y que repetirá gran hazaña en Madrid si es que Sánchez le deja; porque no se ha olvidado ‘Dios’, como le llaman Koldo y Aldama, de que rebuscó entre la basura de las saunas de Sabiniano Gómez a ver si le pillaba en un renuncio».

El vicesecretario de Educación del PP ha concluido su intervención con una referencia al caso de Pilar Alegría, la anterior ministra de Educación: «Después de que Pilar Alegría silenciara orgías y se fuera de comilona con Salazar, ¿a usted qué le toca, segarle la hierba a García Page por señalar lo que todos vemos? Que Sánchez quiere acabar con el PSOE porque no les ha perdonado que le echaran de su sede hace unos cuantos años», ha apuntado.