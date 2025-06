Santos Cerdán recibido en el Congreso con gritos de «¡dimisión, dimisión!»

Los diputados del Partido Popular en el Congreso han recibido este jueves a Santos Cerdán con gritos de «¡dimisión, dimisión!» a la llegada del secretario de organización del PSOE al hemiciclo. Desde la bancada del PP han dedicado silbidos y golpes como protesta por la presencia de Cerdán tras los audios que la UCO ha remitido al Tribunal Supremo en los que se escucha al socialista hablando de amañar contratos públicos y percibir comisiones.

Antes de entrar en el hemiciclo, Santos Cerdán ha concedido una breve declaración a los medios en los pasillos del Congreso de los Diputados. El secretario de organización del PSOE ha insistido en que cuando conozcan el informe dará «todas las explicaciones que tenga que dar». Además, ha indicado que convocará a los medios «a una rueda de prensa en Ferraz».

Cerdán se ha desmarcado de los audios de la UCO y asegura que no recuerda «ninguna conversación de ese tipo». «No he participado en ninguna conversación de ese tipo y esta tarde o mañana, convocaré una rueda de prensa y están todos invitados», ha añadido.

Antes de la entrada de Cerdán en el Congreso, el portavoz del PP en la Cámara Baja, Miguel Tellado, ha exigido a Pedro Sánchez su comparecencia. «Hoy es el día en el que Sánchez está obligado a comparecer aquí ante los medios de comunicación en rueda de prensa, acompañado del señor Santos Cerdán, para dar explicaciones», afirma Tellado. «Nosotros al Partido Socialista le exigimos explicaciones, dimisiones y elecciones. Hoy es el día y no tiene excusa», ha añadido.