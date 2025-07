Santos Cerdán, ex secretario de Organización del PSOE y actualmente en prisión provisional en Soto del Real (Madrid), pidió a su socio Anxton Alonso que le costeara su estancia en Madrid tras aterrizar en la capital procedente de Navarra porque «iba justo de dinero». Así lo declaró este lunes el propio empresario vasco en su comparecencia como imputado ante el juez del Supremo Leopoldo Puente, según ha podido saber OKDIARIO de fuentes jurídicas.

En un momento de la declaración, el abogado de la defensa preguntó por la vivienda que Antxon Alonso, dueño de Servinabar 2000 SL, facilitó a Santos Cerdán en Madrid en 2017 cuando dejó el Parlamento de Navarro para asumir en Ferraz el cargo de secretario de Coordinación Territorial del PSOE en la Ejecutiva de Pedro Sánchez.

Alonso, que sólo contestó a las preguntas de su abogado, manifestó que en aquel momento él tenía que «venir a Madrid» y que por ello «alquiló un piso de 40 metros cuadrados». Fue entonces, según relató, cuando Santos Cerdán le comentó que él también debía desplazarse a la capital y «que iba justo de dinero». Por ello, añadió, le «ofreció esa casa», indican las fuentes jurídicas consultadas.

Esta casa, de la que aparece referencia en la investigación de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, es un piso ubicado en la calle de Fernández de los Ríos de Madrid en el que se alojó Santos Cerdán antes de vivir en el ático por el que viene pagando 2.400 euros mensuales en una zona cercana y cuyo precio de mercado rondaría el millón de euros, como publicó OKDIARIO.

Servinabar 2000 SL es la misma empresa de Alonso de la que Cerdán adquirió un 45% en participaciones, según una escritura privada de 2016 hallada ahora por la Guardia Civil en el domicilio del empresario vasco en Elorrio (Vizcaya). Y se trata también de la misma sociedad favorecida por la trama en la adjudicación de contratos públicos por parte del Gobierno de Navarra a cambio de mordidas.

«El apartamento lo coge Servinabar», aseguró ex colaborador de Sánchez a Koldo García, el que fuera ayudante de José Luis Ábalos, ex ministro de Fomento, según las grabaciones intervenidas por la UCO.

«Poder de decisión»

El Instituto Armado sostiene que Santos Cerdán tenía «poder de decisión» sobre la empresa Servinabar 2000 SL, así como sobre la cooperativa Noran Coop, en la que eran socios Koldo García y Antxon Alonso.

El poder de decisión al que alude la UCO incluye aspectos «relevantes» como «la ejecución de pagos, suministro de otros servicios y bienes a cargo de las sociedades como vehículos y teléfonos e incluso el alquiler de una vivienda en Madrid».

Ese piso al que se refiere la Benemérita es «una vivienda de alquiler en Madrid para Santos por parte de Servinabar». Es decir, que esta entidad favorecida por la trama sufragaba el arrendamiento al entonces secretario de Coordinación Territorial del PSOE.

En concreto, la UCO tuvo acceso una conversación entre Koldo García y Santos Cerdán entre 4 de septiembre de 2017. Entonces, el que fuera ayudante de Ábalos remitió a Cerdán un enlace de la web Idealista de un piso en el céntrico barrio de Chamberí (Madrid). El ex número tres del PSOE le indicó que «también podría ver ese inmueble», para luego indicarle que «el apartamento lo coge Servinabar, ya te contaré».

Antxon Alonso saliendo del Supremo. (Foto: Ep)

La Unidad Central Operativa subrayó que aquella búsqueda de piso se enmarcaba en el «reciente nombramiento como secretario de Coordinación Territorial del PSOE y su cese como parlamentario foral navarro».

Estas dos circunstancias ponen de manifiesto que Santos Cerdán había gozado previamente de tres años y medio de sueldo en el Parlamento de Navarra y que iba a cobrar unos pingues emolumentos por su nuevo puesto en Ferraz. Por ello, no se entiende que el ex dirigente socialista alegara que «iba justo de dinero» en su aterrizaje en Madrid para no poder costearse él su propio alojamiento.

Unos días después, el 12 de septiembre de 2017, tuvo lugar otra comunicación entre Koldo y Santos Cerdán. En ella, el ex secretario de Organización del PSOE pidió al ayudante de Ábalos que «insistiese en que dejasen el precio en 900 euros, ya que le habían dado el visto bueno para ese importe».