Sánchez corteja a ERC y se reúne con Aragonés en plenas negociaciones para investir a Illa

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se reunirá con el presidente de la Generalitat en funciones, Pere Aragonés, este miércoles en Barcelona. Este encuentro se produce en plenas negociaciones del PSC con ERC para una hipotética investidura de Salvador Illa tras las elecciones catalanas del pasado 12 de mayo. Los separatistas han puesto como fecha límite antes de que acabe este mes de julio para llegar a un posible acuerdo. Se trata de la primera reunión entre ambos dirigentes tras los comicios autonómicos y desde que se aprobase definitivamente la Ley de Amnistía que Sánchez pactó con ERC y Junts para ser investido presidente tras las elecciones del 23J.

El próximo 26 de agosto se acaba el plazo para investir al próximo presidente del Ejecutivo catalán. Si llegada esa fecha todavía no se ha investido a nadie y no se ha llegado a ningún acuerdo, la legislatura quedará automáticamente disuelto y se convocarían nuevas elecciones en la región. Los catalanes volverían a acudir a los urnas el próximo mes de octubre, previsiblemente el día 13. Además de Salvador Illa, Carles Puigdemont también se había postulado como candidato a la investidura, aunque lo tendría más difícil para conseguir apoyos parlamentarios, debido a que la suma de los separatistas no sería suficiente.

En las últimas semanas ERC había puesto encima de la mesa que el Gobierno de Pedro Sánchez concediera una «financiación singular» para Cataluña a cambio del apoyo de los de Pere Aragonés para votar a favor de Salvador Illa en una hipotética investidura. Además, el Ejecutivo de Sánchez y la Generalitat cerraron este lunes un acuerdo para el traspaso de 1.520 millones de euros a Cataluña, en concepto por el «traspaso integral» del servicio de Cercanías (Rodalies, en catalán). Este traspaso ya fue pactado por Sánchez con Aragonés el pasado mes de noviembre con motivo de la investidura del dirigente socialista.

Esta suma de dinero es considera por ERC como la «carpeta cero» para negociar con los socialistas la investidura de Salvador Illa, que fue la lista más votada en las elecciones catalanas. Este traspaso se acordó en la Comisión Mixta de Asuntos Económicos y Fiscales entre el Estado y la Generalitat. Dentro de los más de 1.000 millones de euros se incluye también un fondo anual de 150 millones para investigación y la gestión de las becas universitarias en Cataluña.

La última reunión de Sánchez y Aragonés se produjo el pasado mes de diciembre y se celebró también en el Palau de la Generalitat, en Barcelona. Fue después de que Pedro Sánchez fuese investido de nuevo presidente del Gobierno con los votos a favor de ERC y Junts, tras haber pactado la Ley de Amnistía. En aquella ocasión, se firmaron varios acuerdos como la mejora del servicio de Cercanías, el traspaso de la gestión del ingreso mínimo vital, impulsar una ley de garantía de plurilingüismo y la creación de un centro tecnológico de chips.

«Soberanía fiscal»

Ahora Sánchez y Aragonés volverán a verse las caras este miércoles, como ha adelantado TV3. El encuentro también tendrá lugar después de que la secretaria general de ERC y actual máxima mandataria, Marta Rovira, avisara a los socialistas en un artículo en La Vanguardia que se levantarían de la mesa de negociación para un hipotético acuerdo para investir a Illa antes de terminar este mes de julio.

«Sin un paso adelante claro y decisivo hacia la soberanía fiscal no habrá ningún acuerdo de investidura posible», defendió Rovira en este artículo, en el que pedía dar «un paso de gigante» para que Cataluña alcance la soberanía fiscal. Es decir, que la Generalitat pueda recaudar, gestionar y liquidar los impuestos. «Y ese paso de gigante no puede ser un consorcio entre la Generalitat y el Estado en una operación de maquillaje para que todo siga igual. Y tampoco pueden ser nuevas promesas de financiación que nunca acaban de concretarse», apostilló la dirigente de ERC. Los firmantes del artículo, además de Rovira, fueron también José María Jové, Marta Vilalta, Juli Fernández y Oriol López.

Marta Rovira encabeza también el equipo negociador de ERC para intentar alcanzar un acuerdo con el PSC para investir a Salvador Illa. Rovira volvió a España hace unas semanas tras haber estado 7 años fugada en Suiza. Volvió a España después de que el juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón acordosae el archivo de la causa de Tsunami, en la que figuraban diez personas investigadas, entre ellas Marta Rovira, tras la decisión de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional de declarar la invalidez de las diligencias en esta causa desde el 29 de julio de 2021.