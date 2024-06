ERC pone precio a la investidura de Illa: «Primero la soberanía fiscal y luego el referéndum»

ERC mueve ficha para la investidura del socialista Salvador Illa. La secretaria general de la formación, Marta Rovira, ha advertido este sábado que un concierto económico para Cataluña es el «mínimo exigible» para aceptar que el candidato de Pedro Sánchez presida la Generalitat. Rovira va así más allá de la propuesta de «financiación singular» que el Gobierno ofreció a los separatista esta misma semana. Rovira se ha dirigido directamente a Sánchez en su intervención durante la reunión del Consejo Nacional de su partido, que se celebra este sábado.

«El PSC debe saber que si Pedro Sánchez no es capaz de mover ficha en el tema de la financiación singular para Cataluña, será muy difícil que ERC le pueda dar su apoyo. Salvador Illa debe tener bien presente esto», ha expresado la dirigente, huida de la Justicia española. Ha considerado que «la clave hoy está más en manos del Gobierno español de Pedro Sánchez que en el PSC y Salvador Illa, muy probablemente».

«Independencia fiscal»

El objetivo del partido de Oriol Junqueras es lograr un modelo similar al cupo del País Vasco y Navarra, la «independencia fiscal», afirman. Es decir, desdeñan la propuesta de un trato «singular» dentro del sistema de financiación autonómico y reclaman ir más allá, que «Cataluña quede fuera del régimen común» y establezca una «relación bilateral» con el Estado para recaudar «todos los impuestos» y tener capacidad plena de gestionarlos. Rovira ha matizado, no obstante, que eso no quiere decir que no se acepten determinadas «singularidades», como ofrecen desde el Ejecutivo. La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, afirmó esta semana que el Gobierno ofrecerá una «financiación singular» a Cataluña, que tenga en cuenta sus «peculiaridades».

Referéndum

Según Rovira, éste sería el «primer paso antes de conseguir el referéndum». «Primero debemos lograr la soberanía fiscal», ha afirmado.

Pese a que el independentismo ha perdido la mayoría en el Parlament, Rovira ha situado el referéndum como uno de los principales objetivos del nuevo ciclo político, y ha asegurado que una mayoría de los catalanes está a favor de la «la democracia y del referéndum, de decidir democráticamente aquello que queremos ser».

Ha confirmado que las reuniones oficiales para la investidura empezarán la próxima semana, tanto con el PSOE como con Junts, y ha emplazado a ambas formaciones a hacer propuestas concretas a ERC, al tiempo que ha avanzado que la formación republicana no se dejará presionar.

Illa promete una financiación «singular»

A la misma hora que Rovira hacía estas advertencias al Ejecutivo, el primer secretario del PSC, Salvador Illa, confirmaba que el Gobierno quiere»dar respuesta a la singularidad de Cataluña» para mejorar su financiación.

Illa ha afirmado que el Gobierno de Pedro Sánchez tiene intención de «escuchar» a Cataluña y la «ayudará» a mejorar su financiación, porque en su opinión «no es ningún privilegio, sino una cuestión de justicia».

La propuesta de financiación «singular» que el Gobierno está dispuesto a ofrecer a Cataluña ha provocado malestar en el PSOE.

El presidente de Castilla- La Mancha, Emiliano García-Page, advirtió este viernes que esa medida, con la que Sánchez busca asegurarse sobre todo su permanencia en La Moncloa, sería «un precio demasiado caro por mantener un puesto».

«Nosotros no dedicamos ni un solo euro a tener embajadas en el extranjero, ni a crear una estructura para destrozar el país ni a propaganda para romper España. Solo faltaría que encima toda la fiesta independentista la terminemos pagando entre todos», aseveró Page.

Además, el Gobierno negocia ya con ERC la condonación de 15.000 millones que pactó con esta formación en la investidura de Pedro Sánchez. Según la vicepresidenta Montero, Cataluña «tendrá que ver satisfechas sus necesidades» y se deben «atender las singularidades que se puedan presentar en determinados territorios por razones históricas, características y orografía».

Esta nueva propuesta se produce apenas unos días después de la entrada en vigor de la Ley de Amnistía, que permitirá el regreso de Carles Puigdemont.