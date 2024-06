El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha estallado este viernes contra la «financiación singular» que Cataluña ha exigido al Gobierno de España: «Sólo faltaría que encima toda la fiesta independentista la terminemos pagando entre todos y que la llamemos singularidad».

«Al final, detrás de tanto discurso y de tanto mitin, siempre hay lo mismo», ha indicado Page mientras hacía el gesto del dinero uniendo el dedo pulgar y el índice. «La gran diferencia y al final lo que hay no es una singularidad, es una ofensa», ha subrayado el dirigente socialista. «Es que aquí no gastamos ni un solo euro en tener embajadas en el extranjero, ni en estructura para destrozar el país, ni en propaganda para romper España», se ha quejado Page.

El líder autonómico ha advertido que «sólo faltaría que encima toda la fiesta independentista la terminemos pagando entre todos y que la llamemos singularidad». «Mire, singulares somos todos, no nos engañen que tontos no somos en este país, que no llamen singularidad a lo que es privilegio», ha incidido el presidente de Castilla-La Mancha desde el Hospital Universitario de Guadalajara, donde se celebraba el 40º Aniversario del Servicio de Hemodiálisis.

«Cualquiera que se considere progresista, que se ponga la camiseta progresista, tiene que luchar contra los privilegios, no ampararlos», ha criticado Page, en alusión a sus colegas socialistas nacionales que apoyan la «financiación singular» catalana.

«A ver si los que nos tomamos en serio en qué consiste la autonomía, que es en tener mejor sanidad y educación», ha apostillado, «vamos a tener que renunciar simple y llanamente para que haya supervivencia». Page ha criticado que se está vendiendo la igualdad de España a cambio de que los socialistas a nivel nacional siguen gobernando. «Lo que se necesita es un auténtico hospital para la supervivencia es en Madrid, en el Congreso de los Diputados», ha ironizado el líder de la autonomía castellanomanchega. «Pero no puede costar más ese hospital de campaña que lo que nos tiene que valer la sanidad de verdad», ha sentenciado.

Oferta de privilegios al independentismo

El Gobierno de España volvió a ofrecer al independentismo privilegios fiscales en medio de la negociación por la presidencia de la Generalitat. La vicepresidenta primera del Ejecutivo y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, abrió la puerta este jueves a una «financiación singular» para Cataluña e informó de que está estudiando ya cómo proceder a la condonación de la deuda de la región hasta un total de 15.000 millones de euros.

La política andaluza señaló que desde que el PSOE llegó a acuerdos con las fuerzas independentistas de ERC y Junts para la investidura del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, están claras «cuáles son las prioridades que las fuerzas plantean». Montero indicó que, entre ellas, está el «impulso de un nuevo modelo de financiación para todas las comunidades autónomas».

Entre las necesidades, la vicepresidenta señaló la «dificultad para financiar los servicios públicos». Y para dar solución a ello, considera importante tener en cuenta «cuestiones singulares que tienen algunas comunidades como Cataluña». «Tienen que tener un tratamiento especial», ahondó. Montero considera que la región que preside interinamente Pere Aragonés goza de particularidades «por razones históricas».

«Tenemos que ser capaces de impulsar un modelo que sea válido en todas las comunidades autónomas», apuntó Montero, para pasar a hacer un «llamamiento al PP» para que se sume a su propuesta.

Además, la titular de Hacienda admitió que está «trabajando de forma muy clara» en la «condonación de la deuda» para Cataluña. El Gobierno perdonará «aproximadamente 15.000 millones». El Ministerio de Montero está investigando ahora cómo se puede «trasladar al Estado» este pasivo. «Es muy bueno para su propia independencia fiscal», ha argumentado la dirigente socialista.