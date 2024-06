Los empleados de Hacienda se han encerrado en la sede de la Agencia Tributaria, lugar en el que llevan ya una semana amotinados. Las reivindicaciones de estos trabajadores son diversas, pero se centran en pedirle a la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, que cumpla con los compromisos ya firmados. Los funcionarios del fisco consideran que existe una gran desigualdad salarial entre unos cargos y otros de la Administración. Para ellos, los puestos que más «dan la cara» cobran cerca del salario mínimo interprofesional (SMI) mientras otros, en mejor posición, tienen sueldos que superan lo que cobra la propia ministra.

Para explicar cuál es la verdadera situación de los empleados de Hacienda y dar a conocer las razones del encierro en la sede de la AEAT, Pablo Burgos, portavoz de CSIF en la Agencia Tributaria, ha tenido la amabilidad de responder a las preguntas de OKDIARIO.

P.- ¿Cuáles son las causas del encierro en la sede de la AEAT?

R.- Esta es la segunda semana que llevamos de encierro. Nos hemos encerrado el miércoles de la de la semana pasada. Lo que estamos exigiendo es algo tan sencillo como el cumplimiento de los acuerdos firmados entre la Agencia Tributaria y la parte social, los representantes de los trabajadores, ni más ni menos.

No exigimos subidas salariales ni nada que no sea lo pactado entre los trabajadores y la propia Agencia Tributaria. Llevamos desde el año 2007 con un acuerdo de carrera profesional del personal de la Agencia Tributaria y, desde el año 2010, se está incumpliendo por parte de la Administración. En el año 2019, hicieron un pequeño apaño para intentar salir del paso. Pero, desde entonces, en estos últimos seis años, la voluntad negociadora por parte de Hacienda ha sido absolutamente nula.

No tenemos convenio colectivo. El convenio colectivo del personal laboral de la Agencia Tributaria está denunciado desde hace año y medio y seguimos con la parálisis que está sucediendo durante estos años. En el conjunto de los empleados públicos de la Agencia Tributaria, el 95% de los trabajadores estamos en el día a día luchando contra el fraude fiscal, atendiendo a los ciudadanos, atendiendo a los contribuyentes, estando cara al público. Y somos nosotros los que tenemos paralizada nuestra carrera profesional y nuestras retribuciones.

La Administración se ha dedicado a seguir dando puestos de libre designación, aumentando los complementos específicos de los altos cargos, repartiendo cantidades ingentes de productividad sin ningún límite y sin ningún control. Y el conjunto de los trabajadores de la Agencia Tributaria nos hemos cansado de que solamente esté preocupada por satisfacer las necesidades de 200 privilegiados que cobran más que la propia ministra de Hacienda y de que al conjunto de los empleados públicos estemos dando la cara ante los ciudadanos, luchando contra el fraude fiscal, consiguiendo los ingresos públicos necesarios para nuestro estado de bienestar; mientras nos denigran.

P.- ¿Hasta cuándo va a durar este encierro?

R.- Hasta que la ministra de Hacienda o el secretario de Estado de Hacienda, que son los máximos responsables políticos de la Agencia Tributaria, den la cara y la expliquen a los ciudadanos qué es lo que está pasando. Nosotros estamos teniendo una muy mala interlocución con la Agencia Tributaria, pero de alguna manera ellos nos manifiestan una supuesta voluntad de negociar y llegar a acuerdos.

Sin embargo, los acuerdos ya se han incumplido y no quieren que el secretario de Estado de Hacienda ni la ministra de Hacienda den la cara y asuman que lo que negociemos y pactemos en la Agencia Tributaria se vaya a cumplir por parte del Gobierno.

Ahora mismo, la directora general de la Agencia Tributaria no tiene el respaldo político de la ministra de Hacienda. Por lo tanto, nos está queriendo engañar. Quieren apagar el fuego en la Agencia Tributaria, pero no tienen el respaldo político de la ministra, que está escondida, ni del secretario de Estado de Hacienda, que no da la cara por el conjunto de trabajadores.

El secretario de Estado de Hacienda es el presidente de la Agencia Tributaria y antiguo director general. Están los dos escondidos debajo de la mesa, sin querer recibir a los representantes de los trabajadores.

P.- ¿No tienen pensado abandonar el encierro bajo ningún concepto?

R.- No, no, todo lo contrario. O sea, no tenemos la idea de abandonar y lo que ahora estamos es promoviendo asambleas por todos los centros de trabajo, por todas las delegaciones especiales para que los empleados se den cuenta al callejón sin salida que nos está llevando la ministra de Hacienda, el secretario de Estado de Hacienda y la directora general de la Agencia Tributaria.

La Agencia Tributaria no puede seguir así, cargada sobre los hombros de compañeros que atienden al público, que están en el salario mínimo interprofesional, mientras que los altos cargos que se eligen entre ellos están cobrando cantidades que rondan los 150.000 € anuales. Por lo tanto, como la situación siga así, estaremos intentando convencer en asambleas a los trabajadores para empezar a convocar huelgas en la Agencia Tributaria.