Sánchez comparecerá en el Congreso por la DANA el 27 de noviembre, un mes después de la riada

Pedro Sánchez comparecerá en el Congreso de los Diputados para rendir cuentas sobre la gestión del Gobierno en la DANA el 27 de noviembre, un mes después de que una intensa gota fría arrasara parte de la provincia de Valencia, dejando casi 220 muertos e incontables destrozos materiales.

El Gobierno registrará este lunes, 18 de noviembre, en el Congreso de los Diputados una solicitud de comparecencia a petición propia de Pedro Sánchez, ante el pleno de la Cámara para informar sobre la gestión del Ejecutivo central en relación con los efectos de la DANA.

En este sentido, cabe recordar que el presidente del Gobierno lleva un mes sin someterse al control del Parlamento. Y esta semana tampoco lo hará, puesto que viajará a Brasil para asistir a las reuniones del G-20.

Hasta el momento ya han comparecido en el Parlamento para informar sobre la gestión del Ejecutivo en relación con los efectos de la DANA el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres (en el Congreso) y la ministra de Defensa, Margarita Robles (en el Senado), el pasado 13 de noviembre.

El próximo miércoles 20 lo hará la vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, que informará sobre estas medidas en el Congreso. La socialista accedió a comparecer al saber que el PP europeo bloquearía su elección como comisaria si no rendía cuentas en España por la gestión de dicha catástrofe.

Por su parte, el presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, compareció el pasado viernes, 15 de noviembre, en el Parlament. Una intervención que tuvo que retrasarse debido a una segunda DANA que dejó intensas lluvias en la zona afectada por la primera gota fría.

En su comparecencia, el líder del PP en la Comunidad Valenciana pidió «perdón a los valencianos», asumiendo «las críticas» ante lo ocurrido en las últimas semanas. Además, anunció que impulsará una comisión de investigación en la cámara autonómica. «No voy a negar fallos, no es posible hacerlo ni sería útil, implicaría que no hemos aprendido nada ni estamos dispuestos a aprender, por temor al desgaste político o para aprovecharse de él», señaló al respecto. También insistió en que su Ejecutivo no tenía información suficiente ante lo que podía ocurrir.

Así, subrayó que se necesitan «respuestas, sobre lo que ocurrió, por qué ocurrió», unas cuestiones que calificó como «legítimas» en oposición «a las insidias» y a los bulos que consideran que se han lanzado contra su Gobierno, principalmente desde el Ejecutivo de Pedro Sánchez y el PSOE.