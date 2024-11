El presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, ha pedido disculpas a los valencianos por la gestión de la DANA. «Acepto las críticas, la ciudadanía merecía la mejor respuesta», ha afirmado el presidente valenciano en el tramo final de su discurso. No ha sido su única alusión, porque también al inicio ha hablado de errores y, a lo largo de toda su alocución, ha reiterado la necesidad de mejorar.

«He recibido críticas. Las acepto», ha reconocido Carlos Mazón, que a continuación ha matizado que esas críticas, él no las interpreta «como ataques, sino como voces de una ciudadanía, que exigía y merecía una mejor respuesta».

Mazón ha manifestado que «en lugar de rechazarlas» esas críticas, él las ve como «una herramienta para mejorar». Y ha anunciado que, precisamente por ello, se van a revisar todos los protocolos de respuesta ante la emergencia.

No es la primera vez que Mazón ha reconocido errores en los últimos días. Lo ha hecho ante ciudadanos de a pie en sus desplazamientos a las zonas afectadas. Pero sí es la primera ocasión en que Mazón pide disculpas en sede parlamentaria y en un pleno de la trascendencia del de la explicación de la gestión de la DANA.

El presidente valenciano ha comparecido con un traje oscuro, en el que resaltaba la corbata negra: ha sido el símbolo del luto por todas las víctimas que han fallecido a consecuencia de la DANA. Precisamente, por esas víctimas, se ha guardado un minuto de silencio al inicio de la sesión plenaria.

Mazón ha tendido también la mano al Gobierno central para la recuperación valenciana, porque con los recursos de la Autonomía no es suficiente. No obstante, el presidente valenciano ha advertido a Sánchez y su Gobierno que «el pueblo valenciano no pide favores, pide justicia».

Sin suficiente información

Aun así, el dirigente popular ha insistido en que no recibieron todos los detalles que habría sido necesario tener para poder actuar de forma preventiva. «No contamos con información suficiente y a tiempo», ha asegurado Mazón.

Ha subrayado que se necesitan «respuestas, sobre lo que ocurrió, por qué ocurrió», unas cuestiones que ha calificado como «legítimas» en oposición «a las insidias» y a los bulos que consideran que se han lanzado contra su Gobierno. «Es legítimo preguntarse si el sistema respondió como creíamos que debía responder», ha reflexionado en su intervención en las Cortes Valencianas. «Para eso sí tengo la primera respuesta: no lo hizo», ha sentenciado.

Por otro lado, también ha puesto en el foco en los «sistemas de prevención y alerta» quienes creen que no ofrecían «todas las garantías posibles». En ese sentido, se ha referido a «los sistemas de medición pluviométricos y de caudal de ríos» que considera «fundamentales para recoger la información que debe ser evaluada por los técnicos». Esos sistemas, ha puntualizado, «se vieron sobrepasados por el nivel del agua», tanto que acabaron siendo «barridos» y «arrastrados por la riada».

Mazón también se ha referido a «los protocolos de alerta», de los que ha cuestionado que hayan funcionado como debían. Entre otras cosas, ha destacado que sólo existía un punto de medición en el barranco del Poyo, que se desbordó y fue la causa principal de la tragedia en Valencia. «No estaban pensados para corregir incluso un fallo humano a la hora de ser aplicados», ha insistido.