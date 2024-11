El presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, ha admitido que se cometieron fallos durante la gestión de la DANA y ha anunciado la creación de una comisión de investigación en la cámara autonómica sobre esta tragedia. «No voy a negar fallos, no es posible hacerlo ni sería útil, implicaría que no hemos aprendido nada ni estamos dispuestos a aprender, por temor al desgaste político o para aprovecharse de él», ha asegurado en su comparecencia en las Cortes Valencianas. Aun así, el dirigente popular ha insistido en que no tenían todos los detalles que habría sido necesario tener. «No contamos con información suficiente y a tiempo», ha asegurado Mazón.

Ha subrayado que se necesitan «respuestas, sobre lo que ocurrió, por qué ocurrió», unas cuestiones que ha calificado como «legítimas» en oposición «a las insidias» y a los bulos que consideran que se han lanzado contra su Gobierno. «Es legítimo preguntarse si el sistema respondió como creíamos que debía responder», ha reflexionado en su intervención en las Cortes Valencianas. «Para eso sí tengo la primera respuesta: no lo hizo», ha sentenciado.

Por otro lado, también ha puesto en el foco en los «sistemas de prevención y alerta» quienes creen que no ofrecían «todas las garantías posibles». En ese sentido, se ha referido a «los sistemas de medición pluviométricos y de caudal de ríos» que considera «fundamentales para recoger la información que debe ser evaluada por los técnicos». Esos sistemas, ha puntualizado, «se vieron sobrepasados por el nivel del agua», tanto que acabaron siendo «barridos» y «arrastrados por la riada».

Mazón también se ha referido a «los protocolos de alerta», de los que ha cuestionado que hayan funcionado como debían. Entre otras cosas, ha destacado que sólo existía un punto de medición en el Barranco del Poyo, que se desbordó y fue la causa principal de la tragedia en Valencia. «No estaban pensados para corregir incluso un fallo humano a la hora de ser aplicados», ha insistido.

El presidente de la Generalitat valenciana ha dudado de que los «actores implicados» contasen «con la información suficiente en tiempo y forma para aplicar unos protocolos de actuación que hasta el momento sí habían funcionado en otras situaciones remotamente parecidas».

Comisión de investigación

El dirigente autonómico del PP ha anunciado que pondrá en marcha una comisión de investigación en las cortes valencianas sobre la gestión de la DANA por parte del Gobierno de la comunidad. «Los valencianos tienen el derecho de conocer todo lo que ocurrió, la información que se manejó y las decisiones que se tomaron durante el transcurso de una emergencia para la que hoy y ahora debemos buscar una explicación. Necesitamos saber por qué nuestra experiencia previa en este tipo de situaciones y los protocolos afinados que hasta entonces habían funcionado no fueron suficientes para evitar o paliar los terribles daños que hemos sufrido», ha manifestado desde la tribuna de oradores.

«Por ese motivo, el grupo parlamentario popular presentará una propuesta para la creación de una comisión de investigación que analice en estas Cortes, con luz y taquígrafos, cuantas cuestiones se han planteado ya o puedan plantearse hasta su constitución en torno a la respuesta a la peor tragedia de nuestra historia reciente y espero como no puede ser de otra manera que en las Cortes Generales también se cree una comisión de investigación», ha sentenciado.