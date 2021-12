La improvisación vuelve. Y lo hace por todo lo alto. El Ministerio de Sanidad ha publicado el listado definitivo de candidatos admitidos para realizar el próximo examen MIR correspondiente a la convocatoria del 29 de enero de 2022. En plena ola de Ómicron. Y el Gobierno ha decidido que las personas con síntomas o contagiados se queden sin hacer el examen. La medida puede tener sentido en abstracto. Pero no sin plantear un plan B para poder examinarse de otra manera o en otra fecha. Y es que no se regula ninguna vía alternativa para entrar al sistema de salud público. Todo ello mientras las comunidades autónomas claman por poder contratar más médicos.

Son muchas las cosas que llaman la atención en esta convocatoria. En primer lugar, que la cifra total de aspirantes al MIR es menor que en la anterior convocatoria, pasando de los 14.425 de entonces a los 13.059 de ahora. Y ello, pese a las necesidades de las comunidades autónomas de más médicos. Pero, sobre todo, llama la atención la falta de un plan B con el que solventar la imposibilidad de muchos de los candidatos de realizar los exámenes sin se contagian o si, simplemente, muestran síntomas compatibles con el Covid. Especialmente porque la oleada Ómicron se ha rebelado ya como mayúscula y con una contagiosidad desconocida hasta el momento. Y porque el sistema de salud público necesita médicos de forma urgente.

Los criterios de exclusión para la realización de las pruebas selectivas son estrictos: no se puede acudir a la prueba y, en consecuencia, no se permitirá el acceso a las facultades ni la participación en las pruebas a las personas con presencia de algún síntoma de Covid-19; ni a las personas diagnosticadas de Covid-19 que no hayan finalizado el periodo de aislamiento domiciliario; ni a las personas que se encuentren en cuarentena por ser contacto estrecho.

Sí podrán acudir aquellas personas que sean contacto estrecho, pero estén exentas de cuarentena por haber recibido pauta completa de vacunación o por haber tenido una infección por SARS-CoV-2 confirmada por PDIA en los 180 días anteriores al último contacto con el caso, excepto que estén en alguna de las situaciones de excepción de esta exención que contempla la Estrategia de Detección Precoz, Vigilancia y Control de COVID-19.

Las medidas tienen sentido. Pero no parece tenerlo el hecho de no haber preparado un plan B para todos estos casos. Especialmente en plena ola de Ómicron, después de las fiestas navideñas y con un déficit de médicos más que notable en el sistema de salud pública.

La realización de las pruebas selectivas no será, además, una causa de fuerza mayor para incumplir la cuarentena. El acceso y permanencia en los centros de examen cuenta con los siguientes requisitos: Se deberá mantener una distancia de seguridad interpersonal mínima de, al menos, 1,5 metros. Se ruega, además, acudir a los centros de examen no acompañados. Se realizará un acceso escalonado a las aulas.

Para evitar aglomeraciones, se recomienda a los aspirantes acudir a la hora indicada, ni antes ni después, y respetar en la medida de lo posible el distanciamiento físico, según la actualización de estas instrucciones. Se habilitarán los accesos suficientes para evitar también las aglomeraciones en el exterior de los centros de examen. Dentro de los centros de examen, se utilizarán preferentemente las escaleras.

Cuando sea necesario utilizar los ascensores, su ocupación máxima será de una persona, con preferencia de aquellas personas con movilidad reducida. Y no se podrá fumar, en la vía pública o en espacios al aire libre, cuando no se pueda garantizar el mantenimiento de la distancia mínima interpersonal de 1,5 metros, como mínimo. Esta limitación es aplicable también para el uso de cualquier otro dispositivo de inhalación de tabaco o asimilados. Se recomienda evitar el consumo de tabaco, a ser posible, y seguir medidas especiales de higiene si no puede evitarse.

Y si alguna persona mostrara síntomas COVID-19 ya durante la prueba y, por lo tanto, habiendo accedido, deberá informar de ello al interventor de mesa y será trasladado a un espacio separado de uso individual con ventilación. Se le facilitará una mascarilla quirúrgica a la persona que inicia síntomas y una mascarilla FFP2 para la persona que quede a su cuidado. La persona afectada debe contactar con su centro de salud o con el teléfono de referencia de la comunidad autónoma.

En el caso de percibir que la persona que inicia síntomas está en una situación de gravedad o tiene dificultad para respirar se avisará al 112. Y si un aspirante contraviene de forma voluntaria las instrucciones anteriormente reseñadas será expulsado inmediatamente del centro de examen y quedará excluido de la prueba selectiva. El Ministerio de Sanidad, por lo tanto, no ofrece ninguna alternativa a los aspirantes positivos en Covid-19 que no puedan acudir al examen MIR que se celebrará el próximo 29 de enero.