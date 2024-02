Samuel Vázquez llama a dar «la batalla mediática, judicial e interna» ante los asesinatos de Barbate

Samuel Vázquez, presidente de Una Policía del Siglo XXI, habla en exclusiva para OKDIARIO y pone el foco en el ministro Fernando Grande-Marlaska y junto con otros sindicatos y asociaciones policiales exige que se depuren responsabilidades y que haya un «antes y después» del asesinato de David Pérez y Miguel Ángel González, los dos guardias civiles a los que les arrebataron la vida en Barbate el pasado viernes tras ser embestidos por una narcolancha mientras realizaban una operación antidrogra.

El presidente de la asociación policial traslada al micrófono de OKDIARIO «el bochorno» generalizado en el sector policial por la respuesta política tras los asesinatos de los dos agentes en servicio. Y ha confirmado que diversas asociaciones de la Guardia Civil están pidiendo la dimisión, desde el primer día, del ministro Marlaska. Una de ellas es Jucil, la cual se va a incorporar a la querella y va a personarse en la causa para pedir «hasta la última responsabilidad» con el apoyo de Una Policía para el Siglo XXI, ya que como afirma Vázquez: «Esto no puede volver a suceder».

Además, ha tachado de «sinvergüenza» al portavoz del PSOE en el Congreso de los Diputados, Patxi López, tras haber atribuido el fatal ataque en Barbate a circunstancias meteorológicas «muy especiales». Según aseguró el socialista, «una tormenta» obligó a los miembros de la Benemérita a usar una zódiac el pasado viernes porque «algunas de las lanchas de la Guardia Civil no podían operar en esas circunstancias» y eso les impidió defenderse del ataque de la narcolancha, exculpando así a Grande-Marlaska.

Samuel Vázquez ha denunciado «un modelo policial en el que la perspectiva política anula toda perspectiva profesional» y ha usado como ejemplo la orden que dio un alto cargo político, sin identificar, que conminado a «lanzar al mar lo que sea para disuadir a las narcolanchas» para evitar que éstas mancharan la visita de Marlaska a Cádiz. «Es inaceptable que las órdenes se den desde un despacho político o de algún mando elegido por un político sin tomar en cuenta la opinión de los que se suben a la lancha», ha añadido.

«Este país no ha estado a la altura»

Ha resaltado la ausencia de banderas a media asta y denunciado el intento de prohibición de la celebración de minutos de silencio que tuvieron que abortarse «en último momento por las presiones de los propios guardias civiles porque solicitaron las órdenes por escrito».» El país se tenía que haber paralizado por el asesinato de dos servidores públicos que estaban ahí para proteger a los ciudadanos de bien frente al narcoterrorismo».

Sobre la presencia de Pedro Sánchez en los Goya el pasado sábado, Vázquez ha sentenciado:»Jamás debió de ir a una fiesta, ni a los Goya, ni a ninguna. Sánchez no guardó el luto ni un sólo día. Sánchez brindó con champagne con dos cadáveres en todavía en el ataúd, con tres niños llorando en sus casas y dos madres teniendo que explicarles lo que estaba pasando».

«Un Gobierno sin ética ni moral»

En esa misma línea, Vázquez ha asegurado que «cuando no hay decencia ni dignidad es difícil que se acepten responsabilidades por algo, suelen derivarlas en otros y esto lo hemos visto en este gobierno desde el primer día». Y ha recordado la ley del sólo sí es sí de la que se beneficiaron miles de agresores sexuales y de la que miembros del gobierno responsabilizaron al los jueces, llegando a tacharlos de «machistas» y señala que «ahora la culpa puede ser de una tormenta, menos suya». Y lanza un mensaje: «Este gobierno no será eterno y cuando ya no tengan el poder será el momento de verlos sentados delante de un tribunal de justicia».