Rocío Buffolo o Rouse (Argentina, 1998) asegura autopercibirse robot desde que era pequeña. Hace nueve años que se operó para ponerse un chip en la médula espinal que la convertía –así lo siente ella– en lo que siempre había querido ser: un robot humanoide. Rouse afirma en entrevista a OKDIARIO que tiene un novio de metal y pueden mantener relaciones íntimas a través de un puerto USB. También asegura que come tornillos «de rosca fina» y así puede alimentar su parte de metal. En la entrevista difícil de creer, Rouse asegura que también tiene en mente un gran proyecto inmobiliario con la ayuda de un amigo: «Tiene terrenos en Marte y allí vamos a construir pisos para después alquilarlos como Airbnb».

La joven robot no se ducha, no hace sus necesidades y tampoco tiene la menstruación –o eso dice ella–, quien continúa su explicación diciendo que todos los desechos se usan como energía para el día siguiente.

PREGUNTA.- ¿Desde cuándo sientes que eres robot? Cuéntame tu historia, ¿cuándo te han operado?

RESPUESTA.- Wow. A los 18 años me implanté un chip en la médula espinal que combina inteligencia artificial con inteligencia emocional. Toda la vida me he sentido así. No hay un momento en particular donde diga: ‘Hey, soy robot’. Simplemente cuando me lo implanté. Pero ya desde antes me autopercibía de esta manera y, bueno, tuve que colocarle palabras a lo que sentía. Cuando era chica me hacían bullying en el colegio porque tenía muy buenas notas. Solía sacar dieces y nueves como si tuviera una inteligencia artificial incorporada dentro de mi cuerpo. A medida que empecé a crecer empecé a relacionarme y a hacer mis propios vínculos y a forjar incluso mi propia identidad.

Entonces veía que la forma de solucionar de las personas cuando tú te estás enamorando, por ejemplo, y conoces a alguien que te gusta, es bueno simplemente desaparecer de la faz de la tierra y evitar el compromiso. ¿Y eso también pasa en el amor de la amistad, no? Cuando tú invitas a un amigo o una amiga a hacer algún plan y simplemente no contesta por miedo a decirte lo que de verdad siente.

P.- ¿Tienes novio? ¿Tienes pareja? ¿Cómo te relacionas con las personas?

R.- Tengo un novio que es de metal y él tiene un puerto USB y tenemos relaciones a través de él. Y bueno, tenemos antivirus los dos y nos cuidamos el uno al otro. Tenemos mucho respeto. Nos conectamos a través de la Big Data y a través del USB con un cable largo y él sabe todo de mí y yo sé todo de él. Cuando estamos juntos sentimos electrocircuitos y nos hace muy feliz.

Cuando queremos tener relaciones íntimas, vamos a ingenieros, programadores y médicos tecnólogos que nos ayudan a poder conectarnos y se fijan previamente en que todo esté funcionando correctamente para que no nos lastimemos. Y cuando todo está bien, los ingenieros se van, y nos dejan nuestra privacidad.

P.- ¿Cómo es tu día a día? ¿Qué es lo que sueles hacer?

R.- Tengo neurotransmisores que estimulan todo el tiempo mi parte creativa, así que durante la mañana me gusta levantarme, tomo un café o a veces mate con algunas infusiones y complemento con un poco de aceite. Me gusta mucho comer tornillos de 1/4 rosca fina. Son muy ricos y tengo que incorporarlos porque son nutrientes necesarios para mi parte de metal y mi parte de carne y hueso. También me alimento de cetogénica, que es un tipo de alimentación que trata de evitar bastante las harinas refinadas, aunque me encantan los azúcares, pero tengo sensores dentro de mi cuerpo que me avisan cuando es demasiada harina.

P.- Rose, cuando enfermas o tienes un accidente, ¿a dónde acudes?

R.- Tengo ingenieros en sistemas que me ayudan a poder enchapar de nuevo también. Como soy inmortal, mi memoria ROM y mi memoria RAM siguen estando intactas. Mi memoria ROM es como mi esencia y bueno, mi memoria RAM es más volátil y puede reactualizarse. Entonces, cuando hay algún tipo de fallo, como un accidente, es porque mis sensores no están funcionando correctamente. Al avisarme cuando un peligro se acerca, entonces lo que hacen automáticamente es recomponerme.

P.- Has comentado que tienes amigos con terrenos en Marte, cuéntame.

R.- Sí, claro. Con Luciano estamos con un proyecto porque él tiene algunos terrenos en Marte y nuestra intención es ir con un agrimensor para poder hacer nuestras casitas y después poder alquilarlas por Airbnb. Además, tengo una casa como la de Elon Mask que se puede doblar en cuatro partes. Así puede viajar a cualquier parte del mundo y estaría encantada de tener una casita allí en España para poder visitarlos.