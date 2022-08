El Gobierno aprobará este lunes un paquete de medidas urgentes «para la eficiencia y el ahorro energético», según anunció en rueda de prensa el pasado viernes el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Antes, el Ministerio de Transición Ecológica que dirige Teresa Ribera ha elaborado una veintena de consejos para que los ciudadanos hagan un «uso responsable de la energía». «Piensa bien qué quieres coger de la nevera antes de abrirla» y «ciérrala rápido», es una de las recomendaciones.

Ribera pide también a los españoles que «aprovechen la luz natural» porque «el sol es la mejor lámpara» o que bajen el toldo y las persianas en las horas de más calor. Asimismo, se insta a poner el ventilador mejor que el aire acondicionado. En este caso, la temperatura mínima deberá ser de 27 grados, según la propuesta del Ministerio. También se pide a los españoles que hagan duchas cortas en lugar de baños calientes, que llenen siempre la lavadora y que elijan una temperatura baja de lavado, que eviten la secadora, que no pongan el lavavajillas medio vacío, que desenchufen «todos los equipos» por la noche y que usen el coche «lo imprescindible». El Gobierno busca extender el teletrabajo y primar las compras en el comercio del barrio antes que por Internet para «evitar viajes de reparto».

27 grados

Las normas que este lunes aprobará el Consejo de Ministros serán obligatorias para transportes públicos, centros de trabajo, comercios y negocios de cara al público. En concreto, el decreto de medidas de ahorro energético que el Ejecutivo obligará a que la temperatura del aire acondicionado en verano en estos establecimientos no sea inferior a 27 grados, mientras que la calefacción no podrá superar los 19 grados.

El pasado viernes, el presidente del Gobierno insistió en que «ahorrar energía es una tarea de todos y es prioritario», destacando que reducir la factura energética contribuye «a reducir la dependencia del agresor, Putin, y a doblegar la curva de la inflación». Precisamente, el anuncio se produjo el día en que se conoció que el IPC se sitúa ya en el 10,8%, el dato más alto de los últimos 38 años.

Está previsto que la medida entre en vigor de manera inmediata, pero tendrá que ser convalidada por el Congreso de los Diputados en un máximo de 30 días al tratarse de un decreto.

Corbata

Por otra parte, el presidente socialista anunció además que había pedido a los ministros y al responsables públicos que no usen corbata cuando no sea necesario, al entender que es un gesto que contribuye al ahorro energético. También reclamó a los dirigentes del sector privado que también prescindan de ella en verano si es posible.

«No llevo corbata, eso significa que todos podemos ahorrar desde el punto de vista energético y he pedido a todos los ministros y a todos los responsables públicos. Y al sector privado, en la medida de lo posible, que cuando no sea necesario no utilicen la corbata y así todos ahorraremos», enfatizó solemnemente Sánchez al término de su intervención.

Apenas unas horas después del anuncio, sin embargo, el presidente socialista cogió el helicóptero oficial Super Puma para recorrer los apenas 25 kilómetros que separan su residencia de la Base Aérea de Torrejón de Ardoz. Allí se subió al Falcon para trasladarse a los Balcanes, donde ha mantenido una intensa agenda que culmina este lunes.