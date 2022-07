Sánchez obligará a comercios y empresas a no bajar el aire acondicionado de 27º en verano

El plan de medidas de «eficiencia y ahorro energético» que el Consejo de Ministros aprobará el próximo lunes obligará a que la temperatura en el interior de los transportes públicos, supermercados, empresas, hoteles o comercios, entre otros, no baje de los 27 grados en verano. En invierno, la calefacción no subirá de 19 grados. Tampoco se podrán tener abiertas las puertas todo el tiempo a fin de evitar el gasto energético. Las medidas se adoptarán mediante decreto, de forma que tendrán que ser convalidadas por el Congreso en un plazo máximo de 30 días.

Además, los establecimientos tendrán que instalar cartelería con consejos a los ciudadanos para reducir su consumo energético, como usar las escaleras en lugar del ascensor siempre que sea posible.

«Ahorrar energía es una tarea de todos y es prioritario», ha señalado el presidente del Gobierno este viernes. Sánchez ha defendido que ahorrar en la factura energética contribuye «a reducir la dependencia del agresor, Putin, y a doblegar la curva de la inflación». Cabe recordar que el IPC se encuentra ya en el 10,8%, el peor dato de los últimos 38 años, lo que revela la ineficacia de sus medidas.

Corbata

Sánchez ha comparecido sin corbata y ha pedido a los ministros y al resto de responsables públicos que no usen esta prenda cuando no sea necesario, al entender que es un gesto que contribuye al ahorro energético. También ha pedido a los dirigentes del sector privado que prescindan de ella en verano si es posible.

«No llevo corbata, eso significa que todos podemos ahorrar desde el punto de vista energético y he pedido a todos los ministros y a todos los responsables públicos. Y al sector privado, en la medida de lo posible, que cuando no sea necesario no utilicen la corbata y así todos ahorraremos», ha enfatizado.