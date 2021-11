Varapalo de los letrados del Congreso a Podemos. Los servicios jurídicos de la Cámara no ven materia para sancionar a la secretaria general del grupo parlamentario de Vox, Macarena Olona, por publicar una foto de la ponencia -a puerta cerrada- de la Comisión de Interior que redactará la nueva ley de Seguridad Ciudadana. Una reforma que urden Pedro Sánchez y sus socios y contra la que se manifestaron policías y guardias civiles el pasado sábado en una marcha que reunió a 150.000 personas en Madrid, según los organizadores.

Podemos, a través de su diputado Txema Guijarro, dirigió la semana pasada un escrito a la Mesa del Congreso en el que pedía aplicar a Macarena Olona -con una rocambolesca interpretación del Reglamento y sin prueba alguna sobre la autoría de la imagen- las «medidas disciplinarias que procedan en aplicación de los artículos 99.1 y 100 en relación con los artículos 16 y 98» de dicho reglamento de la Cámara.

Para los letrados del Congreso, según la nota -a la que ha tenido acceso OKDIARIO- elevada a la Mesa del Congreso de cara a su reunión de este martes, «en relación con los hechos acaecidos y con lo que se alegan en el escrito se ha de tener en cuenta que las reuniones de las ponencias, aun no teniendo carácter secreto, se celebran a puerta cerrada, teniendo en este sentido el carácter de reservadas. Esto no obstante, la composición de la ponencia es pública, pudiéndose consultar en la web de la Cámara desde el momento de su constitución», remarcan los servicios jurídicos de las Cortes (Ver aquí esa página web). De esta manera, la filiación política de los ponentes que aparecen en la imagen publicada por Olona (también hay miembros de otros partidos) no es algo secreto o reservado.

En la imagen figuran de izquierda a derecha: el líder del PCE y secretario de Estado de la Agenda 2030, Enrique Santiago (Unidas Podemos); Ismael Cortés (Unidas Podemos); María Carvalho Dantas (ERC); Francisco Aranda (PSOE), Mikel Legarda (PNV) y Jon Iñarritu (Bildu). La foto incluye el siguiente texto: «Ponentes Ley Seguridad Ciudadana ¿Qué puede salir mal?».

Junto a ello, los letrados consideran que «es preciso poner de relieve que el artículo 98.3 del Reglamento establece que ‘nadie podrá, sin estar expresamente autorizado por el Presidente del Congreso, realizar grabaciones gráficos o sonoras de las sesiones de los órganos de la Cámara’, siendo así que el inciso primero del artículo 16 del Reglamento establece que ‘los diputados están obligados a adecuar su conducta al Reglamento y a respetar el orden, la cortesía y la disciplina parlamentarias’».

De esta forma, los letrados inciden en una cuestión que se ha extendido y que se repite en la mayoría de los Plenos, como es la publicación de imágenes de dentro del hemiciclo (muchas veces tomadas por ellos mismos), cuando ello no está permitido por el Reglamento, como la propia presidenta del Congreso, la socialista Meritxell Batet, insiste públicamente a los parlamentarios.

Remite a Ábalos

Así, la propuesta de los letrados del Congreso, lejos de secundar la petición de sanción de Podemos contra Macarena Olona, pasa por «trasladar el presente escrito al Presidente de la Comisión de Interior a los efectos de que se adopten, en ese ámbito, las medidas que se consideren oportunas, sin perjuicio de que posteriormente se informe a la Mesa de la Cámara sobre las mismas». El presidente de la Comisión de Interior es el ex ministro socialista Jose Luis Ábalos. A él fue dirigido otro escrito similar por parte de la diputada de ERC María Carvalho Dantas, la misma que insultó a Olona junto al escaño gritándole «fascista».

Hoy se ha constituido en @Congreso_Es la Ponencia para reformar la #LeySeguridadCiudadana. Aquí el akelarre de Ponentes que la impulsan/apoyan ⬇️ pic.twitter.com/Dh14dj3qUB — Macarena Olona (@Macarena_Olona) November 17, 2021

Mientras Podemos y ERC rehúyen la transparencia, desde Vox, tal y como publicó OKDIARIO la semana pasada, recalcan que los ponentes que aparecen en la foto representan la «kale borroka parlamentaria» en tanto avalan la polémica reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana que generará indefensión a los policías y los guardias civiles y dará pie al terrorismo callejero.

Además, tales fuentes recuerdan que miembros portavoces de estas formaciones, como Pablo Echenique, de Unidas Podemos, o Gabriel Rufián, de ERC, ampararon y alentaron públicamente los disturbios callejeros por la entrada en prisión del rapero delincuente y reincidente Pablo Hasél.