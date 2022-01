Pedro Sánchez cargó contra los recortes de Mariano Rajoy tras haber dejado Rodríguez Zapatero al borde de la quiebra las finanzas españolas. Y ahora, y en pleno coronavirus, es el mismo Sánchez el que restringe el envío de fondos Covid a las comunidades autónomas mientras observa cómo se destruyen 29.354 empleos en la Sanidad en plena lucha contra el ómicron y absoluta avalancha de contagios. Pero ese recorte tiene una clara excepción: Madrid, donde un aporte extra de 700 millones de euros a la Sanidad Pública autonómica ha permitido prorrogar los contratos de las denominadas como plantillas Covid.

Los servicios de salud de las comunidades autónomas afrontan la sexta ola del Covid con un déficit de 29.354 profesionales. Y es que sólo se han cubierto la mitad de los contratos rescindidos desde septiembre, según se desprende de los datos oficiales de la Seguridad Social.

La principal causa no es otra que la falta de fondos de los Gobiernos regionales para seguir afrontando el gasto generado por el Covid. Y es que en 2020 el Gobierno de Pedro Sánchez remitió una partida extra de 16.000 millones para las autonomías; en 2021 bajó esa cuantía a 13.000; y para 2022 ha pretendido dejar en cero el envío de fondos dirigido a este fin.

Sánchez ha pretendido dejar a cero el envío de fondos para afrontar el gasto generado por el Covid

Pero, además, el reparto de los recortes de sanitarios no es uniforme. El Gobierno de Isabel Díaz Ayuso, por ejemplo, ha sacado adelante, con el apoyo de Vox, sus Presupuestos para 2022. Unas cuentas que la presidenta ha calificado como «las más ambiciosas de la Historia de Madrid» y que incrementan en 700 millones de euros el gasto en Sanidad, hasta casi 8.800 millones de euros.

En concreto, Ayuso ha incrementado un 8,6% la financiación destinada a Sanidad respecto a los últimos Presupuestos aprobados en la Comunidad de Madrid en 2019. La Atención Primaria recibe un total de 2.056 millones, que se van a destinar a la construcción de nuevas infraestructuras y la mejora de los sueldos de los profesionales que trabajan en estos centros, especialmente expuestos durante la pandemia. Y, además, a no cortar los empleos generados con las plantillas sanitarias de refuerzo frente al COVID.

29.354 sanitarios menos en el último mes

Pero este no es el caso generalizado ni mucho menos. La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), el sindicato más representativo en las administraciones públicas y con presencia creciente en el sector privado, ha denunciado que “durante el mes de diciembre, coincidiendo con la incidencia de la variante ómicron del coronavirus, se produjeron un total de 29.182 contratos en la sanidad”. Y estas contrataciones, obviamente, “no compensan las 58.536 bajas registradas en la Seguridad Social desde septiembre”.

En concreto, los datos de afiliación de la Seguridad Social en el sector de Actividades Sanitarias y Servicios Sociales durante los últimos meses son los siguientes: Septiembre (-13.311); Octubre (-36.252); Noviembre (-8.973); Diciembre (+29.182). Lo que, sólo en el último mes arroja un nuevo recorte de 29.354 sanitarios. Todos ellos en la ‘era Sánchez’.

CSIF ha denunciado igualmente la grave irresponsabilidad de las diferentes administraciones teniendo en cuenta “la situación límite en la que se encuentra la atención primaria, el incremento de la presión asistencial en los hospitales, la campaña de vacunación y las enfermedades asociadas a esta época del año. Además, las plantillas están sufriendo también bajas por contagios”.

Por otra parte, CSIF ha realizado durante el mes de diciembre un estudio de cobertura de las plantillas de los Centros de Salud en las diferentes comunidades autónomas. En concreto, se ha consultado cuál era su plantilla habitual y que plantilla se encontraba trabajando en el momento de la encuesta. Los datos han reflejado que, de media, sólo se encontraba trabajando el 79,19% de la plantilla asignada y ello, contando ya con los refuerzos en plena sexta ola.

Según otro estudio realizado por CSIF, la atención primaria requiere una inversión de 4.000 millones de euros, de los que 1.600 millones deben destinarse a implantar el Marco Estratégico; 1.300 millones a equiparar los recursos humanos de Medicina y Enfermería a la media de la UE; 1.100 millones a subsanar el déficit estructural existente y para la dotación del resto de categorías, que permita alcanzar las ratios de la UE (TCAEs, matronas, fisioterapeutas, trabajadores sociales, personal administrativo…).

Esquivar la partida

Pero Pedro Sánchez no hace caso de esto. De hecho, PSOE y Podemos han tenido que asumir a regañadientes una enmienda para dar ayudas en 2022 a las comunidades autónomas para combatir el coronavirus en general y Ómicron en particular. El Gobierno socialcomunista pretendía desde el primer momento no dar ni un euro, dejando a cero, de ese modo, una partida que en 2020 sumó 16.000 millones de euros y en 2021 otros 13.000. Junts forzó una enmienda a Presupuestos para lograr 9.362 millones de financiación del gasto regional por el Covid. Y acto seguido, PSOE y Podemos han peleado para no ejecutar esa partida y mantener en cero el desembolso del Estado en los gastos Covid de los hospitales autonómicos.

La pelea de los socialcomunistas ha llegado hasta el punto de que ha tenido que ser un informe de los letrados del Congreso el que dictamine si la enmienda debe cumplirse o no. Una cosa inaudita, teniendo en cuenta que, obviamente, las enmiendas deben ser cumplidas, gusten o no gusten a los partidos en el Gobierno. Los socialistas y los comunistas alegaban que el coste de la nueva partida -más de 9.000 millones- no se compensaba a la perfección con la reducción de otros gastos del Presupuesto.

Distintos partidos consultados por OKDIARIO han confirmado su convencimiento de que el Gobierno no tiene ninguna intención de ejecutar esa partida y de acabar haciendo lo que pretendía desde el inicio: recortar de forma drástica los fondos Covid con destino a las comunidades autónomas.