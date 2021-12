PSOE y Podemos han tenido que asumir a regañadientes una enmienda para dar ayudas en 2022 a las comunidades autónomas para combatir el coronavirus en general y Ómicron en particular. El Gobierno socialcomunista pretendía desde el primer momento no dar ni un euro, dejando a cero, de ese modo, una partida que en 2020 sumó 16.000 millones de euros y en 2021 otros 13.000. Junts forzó una enmienda a Presupuestos para lograr 9.362 millones de financiación del gasto regional por el Covid. Y ahora, PSOE y Podemos pelean para no ejecutar esa partida y mantener en cero el desembolso del Estado en los gastos Covid de los hospitales autonómicos.

La pelea de los socialcomunistas ha llegado hasta el punto de que ha tenido que ser un informe de los letrados del Congreso el que dictamine si la enmienda debe cumplirse o no. Una cosa inaudita, teniendo en cuenta que, obviamente, las enmiendas deben ser cumplidas, gusten o no gusten a los partidos en el Gobierno. Los socialistas y los comunistas alegaban que el coste de la nueva partida -más de 9.000 millones- no se compensaba a la perfección con la reducción de otros gastos del Presupuesto.

El informe de los letrados detalla, así, que “el Grupo Parlamentario Plural (Junts per Catalunya) presentó la enmienda número 4.421 al Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2022. La citada enmienda proponía un alta en la sección 37 por importe de 9.362.000.000 de euros. El alta propuesta se compensaba con bajas en las secciones 35, 14 y 27, por un importe igual al del alta”.

Los letrados añaden que “una vez cerrado el periodo de subsanación de enmiendas, la enmienda 4.421 se dio por subsanada, sin advertir que el crédito que figuraba en la baja tenía una dotación de 7.005.651.700 de euros, de modo que el importe del alta (9.362.000.000 de euros) era superior al del crédito de baja”.

La enmienda en cuestión pretendía dotar con ese importe la financiación del enorme gasto sanitario extra que estaño soportando las autonomías en la era COVID. Y esa etapa no se ha acabado, como prueba el Ómicron. La enmienda en cuestión “fue sometida a votación el día 17 de noviembre de 2021, resultando aprobada por 19 votos a favor y 18 en contra. A los efectos que después se dirán, el letrado de la Comisión atestigua que, en contra de la misma, votaron los Grupos Parlamentarios Socialista y Unidas Podemos-En Comu Podem-Galicia en Común”.

Y ante el deseo de los socialistas y comunistas de no dar dinero para financiar el gasto sanitario por el Covid en 2022, “la Mesa de la Comisión de Presupuestos en su reunión del día 17 de noviembre de 2021, solicitó de los letrados de la comisión un informe sobre la posibilidad de restaurar el crédito afectado por la baja y volver a la situación existente antes de la aprobación de la citada enmienda, esto es, de volver al contenido del Informe de la Ponencia en este punto concreto”. Esa petición hubiese dejado la partida en cero euros.

Los letrados señalan ahora que “la enmienda 4.421 ha sido votada e incorporada al dictamen de la comisión, de forma que el único modo de restaurar el crédito y volver a la situación anterior es el establecido en el Reglamento de la Cámara, puesto que, por más que la enmienda adoleciese de los defectos aludidos, el contenido de la misma forma parte ya del dictamen”.

Por todo ello, los letrados señalan que, por muy pocas ganas que tengan los hombres de Sánchez y Belarra de financiar este gasto, deben hacerlo. Eso sí, los propios equipos de PSOE y Podemos hablan ya de su deseo de no ejecutar la partida, con lo que no la pagarían. Dicho de otro modo, que tienen todo el deseo de hacer que la partida que llego a 16.000 millones en 2020, y a 13.000 millones en 2021, se quede a cero en 2022 y deje, por lo tanto, totalmente solas a las autonomías de cara a financiar el gasto sanitario por el COVID. En plena época de Ómicron.