El ex presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, se ha mostrado contundente en su comparecencia este miércoles en el Congreso de los Diputados como parte de la comisión de investigación de la denominada Operación Cataluña. En una de sus intervenciones, Rajoy ha desenmascarado al Gobierno de Pedro Sánchez y al actual presidente, cuestionando que él tuviera que conocer «lo que hacían 100.000 policías» pero Sánchez no estuviera obligado a saber «ni lo que hacía el ministro de Transportes», en referencia a José Luis Ábalos.

«Explique usted esto y deje de insultarme a mí, porque es lo que está haciendo, insultarme y calumniarme», ha reclamado Rajoy a Manuel Arribas, diputado del PSOE, respondiendo a las acusaciones del mismo en la comisión de investigación en la Cámara Alta. Visiblemente molesto, el que fuera dirigente del Partido Popular ha retratado al Gobierno y a su presidente Pedro Sánchez.

«Explique si el señor Sánchez sabía lo que hacía Ábalos, porque yo por lo visto tenía que conocer lo que hacían 100.000 policías y el actual presidente del Gobierno no tenía que conocer ni lo que hacía el ministro de Transportes, que además era el segundo del Partido Socialista», ha solicitado al propio Arribas, con el beneplácito de una parte de los presentes en la sesión.

Rajoy también ha arremetido contra el Gobierno y contra la comisión de investigación del Congreso, asegurando que se marchaba «muy preocupado». «Lo que yo he visto esta mañana no lo he visto jamás en el Congreso de los Diputados. Malas formas, malas palabras, muchos insultos, ninguna razón y ningún argumento».

Siete votos que humillan a España

Rajoy también ha recordado que «esta es la comisión vergonzante de los siete votos» y que por este número «se ha aprobado la amnistía, por siete votos se ha humillado al Gobierno de España. «Puestos a hacer comisiones de investigación, ¿qué es más razonable, hacer una comisión de investigación sobre lo que pasó en España a partir del 2011 o de lo que está pasando hoy aquí con el señor Ábalos o el señor Koldo o sobre los pactos a los que está llegando el Gobierno?», ha añadido.

Desatado en su declaración contra el Gobierno del PSOE, Rajoy ha pedido explicaciones sobre «por qué se toman decisiones que afectan a la propia configuración de un Estado». «¿Qué han acordado ustedes en materia de inmigración y en materia de financiación a las comunidades autónomas? Por siete votos han perdido ustedes, señores del Partido Socialista, la dignidad, que es lo peor que puede perder un ser humano», completaba el ex presidente español.