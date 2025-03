El ex presidente del Gobierno Mariano Rajoy ha dejado en evidencia a la líder de Podemos, Ione Belarra, en su comparecencia este miércoles en el Congreso de los Diputados en la comisión de investigación sobre la Operación Cataluña. Rajoy ha respondido hasta en tres ocasiones a Belarra con su habitual salero, desmontando los débiles señalamientos de la podemita por espiar a los diputados de su formación y de tomarles «por tontos».

Rajoy ha hecho gala de su particular humor y tirando de ironía ha asegurado a Belarra que «nunca espiaría a miembros de las Cortes Generales» y que, en el caso de Podemos, no lo haría ya que no le parece que sean «tan importantes para su vida». Además, ha declinado responder, «con permiso», a la cuestión de la líder podemita sobre si piensa que en su partido son tontos, alegando que «tampoco se trata de generar aquí un mal ambiente».

Por último, después de que Ione Belarra le tachara de mentiroso, el ex presidente del Gobierno se ha desmarcado alegando que si piensa que no dice la verdad, desconoce «la razón» por la que la secretaria general podemita «ha pedido que yo comparezca aquí».

La «tontería o no» de Podemos

«Si yo creo que son tontos… Con su permiso no voy a responder a esa pregunta, porque tampoco se trata de generar aquí un mal ambiente», ha ironizado Rajoy ante la acusación de Ione Belarra. A continuación, el que fuera jefe del Ejecutivo ha continuado con su habitual «gracejo», al que había hecho referencia la propia Belarra.

«Yo pienso lo que pienso y supongo que usted pensará lo que piensa, y hace muy bien», ha comentado Mariano Rajoy, para advertir a continuación a la secretaria de Podemos que «no olvide que cada uno es dueño de sus silencios y esclavo de sus palabras». «No he dicho nada sobre la tontería o no del grupo parlamentario de Podemos, que además ni es grupo, creo», ha añadido.

Rajoy y la «obligación» de decir la verdad

Otro de los momentos de la comisión de investigación en el que Belarra ha intentado inculpar a Rajoy viene de la mano de las mentiras y la obligación de decir la verdad. El ex presidente popular ha recordado a la secretaria general de Podemos que ella «también tiene la obligación» de decir a verdad y que «si no la tiene» supone «que no viene aquí a decir mentiras».

«En cualquier caso, si usted sabe que yo vengo aquí a mentir, desconozco cuál es la razón por la que usted ha pedido que yo comparezca aquí. Estaríamos en una situación excelente y una manera bárbara de perder el tiempo. Ni usted ni yo tenemos ganas de perder el tiempo», ha satirizado Rajoy en el Congreso, levantando varias risas entre los comparecientes.

Lo importante para la vida de Rajoy

Belarra no se ha rendido a pesar de que Rajoy dejaba sin respuesta cada intento de inculparle y ha preguntado al que fuera dirigente del Partido Popular «por qué hicieron búsquedas ilegales a los diputados y diputadas de Podemos», justificándose en que eran «miembros elegidos democráticamente».

Después de repasar su trayectoria, Rajoy se ha inclinado por, una vez más, tirar de sarcasmo para desmontar la acusación de Ione Belarra. «Como soy un demócrata yo nunca espiaría a miembros de las Cortes Generales y, con absoluta franqueza, yo nunca tendría, ni tengo, ni tendré ningún interés en hacer una inspección sobre ustedes porque no me parece que sean tan importantes para mi vida», ha afirmado, para completar a continuación que lo único que sabe sobre los hechos es «que la Policía lo ha desmentido, hay un sumario abierto y ya veremos lo que dicen los tribunales». «Creo más a la Policía que a su grupo parlamentario», ha zanjado.