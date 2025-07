Rajoy dice que del «pacto indigno» de Sánchez con los que «detestan» la Constitución «vino todo lo demás»

El ex presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha acusado al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, de sostener la gobernabilidad del país en aquellos que detestan la Constitución española. Según Rajoy, de su «pacto indigno» con los herederos de la banda terrorista ETA y sus socios independentistas de ERC y Junts «vino todo», incluida la «gran corrupción política» que ha sido «ofrecerles la amnistía».

Rajoy, que ha intervenido junto José María Aznar en el XXI Congreso nacional del PP, no ha cesado en sus críticas al líder socialista del Ejecutivo. A él ha acusado de verter las bases del «deterioro institucional y moral» del país después de que le sometiera a una moción de censura que ha calificado como su primer «acto Frankenstein».

Según el ex presidente del Gobierno, lo conocido hasta ahora sobre la presunta trama corrupta que afecta al PSOE y al Ejecutivo de Sánchez es sólo «la puntilla» de una legislatura que, a su juicio, «nunca debió arrancar». «Hemos visto cosas que no creíamos, impensables, inconcebibles, disparatadas», ha tildado Rajoy, «que no se habían producido nunca».

«Todas arrancan en un mismo origen: quien se dispuso a mantenerse en el poder para someterse a un chantaje constante», ha señalado Rajoy. Según él, Sánchez, tras perder las pasadas elecciones generales, no ha cesado en sus intentos de «mantenerse en el poder a cambio de un chantaje constante».

«Entregó la gobernabilidad de España a partidos que sólo representan a una mínima parte de la sociedad española, partidos minoritarios y extremistas que detestan nuestra Constitución», ha expresado. Y Carta Magna, que ha recordado representa «la concordia» y «la mirada al futuro» que, en definitiva, «trajo a España la democracia».

Para Rajoy, del «pacto indigno» de Sánchez con sus socios para llegar a La Moncloa «vino todo». «De ahí vino la amnistía, el acercamiento de presos, la financiación a la carta, las cesiones contra la igualdad de los españoles, el manoseo de las instituciones y finalmente, la corrupción, aunque la gran corrupción fue ofrecerle la amnistía», ha destacado.

Un Gobierno «a la desesperada»

El dirigente popular ha destacado que Sánchez se encuentre «atrincherado a la desesperada», «tratando de retrasar lo inevitable», es decir, que los españoles puedan votar para echarles. «Ni hay presupuestos ni se ponen soluciones a los problemas reales de los españoles», como la situación «imposible de la vivienda», la calidad en el empleo, el «agujero» de las pensiones, la «pérdida» de renta, la «desaparición de miles de pequeñas empresas» o «la caída de inversión extranjera en un 65 % en el primer trimestre del año».

Rajoy también ha tirado de ironía para referirse a la situación ferroviaria en España. «Un viaje en tren es una aventura, una rifa. Te puedes quedar tirado sin salir de la estación o en medio del trayecto. Lo único que está asegurado es que nadie se va a preocupar de ti, nadie te va a dar una explicación, nadie te va a dar una solución y por supuesto nadie te va a dar una disculpa», ha denunciado.