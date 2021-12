El Grupo Socialista en el Congreso ha mostrado su apoyo este miércoles al jefe del Gobierno, Pedro Sánchez, en relación al caso Playbol destapado este miércoles por OKDIARIO y que revela cómo el Ejecutivo del líder del PSOE ha otorgado 701.741,22 euros en ayudas públicas en tan sólo 15 meses a la empresa que explota el negocio de los padres de presidente.

«Toda la actividad, todos los contratos, toda la acción del Gobierno, de los diferentes ministerios y y organismos públicos están bajo los criterios de Transparencia y ahí pueden hacer todas las consultas y valoraciones correspondientes», respondido el portavoz del PSOE en el Congreso, Héctor Gómez, a la pregunta de este periódico sobre cómo esas ayudas al entramado de los padres de Pedro Sánchez se han multiplicado.

«Por lo tanto, sí tengo que decir que el presidente del Gobierno está desarrollando una labor ejemplar, ejemplarizante, en todo su desempeño, y en ese sentido también lo está haciendo el conjunto del Gobierno», ha remarcado también Héctor Gómez.

Entretanto, PP y Vox ya han registrado iniciativas parlamentarias para esclarecer la concesión de estas ayudas. Esta mañana, durante la sesión de control al Gobierno, la portavoz del PP en la Cámara Baja, Cuca Gamarra, se ha referido a la exclusiva de OKDIARIO en presencia de Sánchez a la hora de formular su pregunta oral a la vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño.

Así, Gamarra ha pedido a Calviño que «explique a los españoles por qué Eurostat sitúa a España como el peor país de la UE en PIB y productividad; y por qué hay miles de empresas esperando que les lleguen las ayudas que no llegan, salvo que seas Plus Ultra o tengas vinculación con las familias de los miembros del Gobierno». En su réplica, Calviño no ha dado respuesta a cuestión.

Por su parte, el grupo parlamentario de Vox ha registrado solicitudes de comparecencia de la propia Calviño, de la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, y de la titular de Industria, Turismo y Comercio, Reyes Maroto, como «responsables de las subvenciones otorgadas a Industrias Plásticas Playbol SL, la empresa que explota el negocio de los padres de Pedro Sánchez».

El portavoz de Vox en la Comisión de Hacienda y Función Pública del Congreso, Víctor González, también ha anunciado la presentación de «una batería de preguntas para que los españoles sepan en qué se está gastando su dinero».

Uso de almacén

En concreto, la compañía beneficiaria, denominada Industrias Plásticas Playbol SL, es una mercantil que se dedica a la fabricación de plásticos y cuyo administrador, según ha reconocido él mismo a OKDIARIO, paga mensualmente a los padres de Sánchez por usar su almacén a través de un contrato de arrendamiento. Desde junio de 2018, esta empresa ha recibido numerosas ayudas, la gran mayoría «para paliar los efectos del coronavirus» y provenientes fundamentalmente del Instituto de Crédito Oficial, dependiente del Ministerio de Economía.

En total, Industrias Plásticas Playbol SL ha recibido 701.741,22 euros en ayudas del Gobierno desde que Sánchez fue nombrado presidente, tal y como figura en el Sistema Nacional de Subvenciones y Ayudas Públicas. Las dos primeras fueron otorgadas durante los meses de febrero y marzo de 2020 desde el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo. Concretamente, desde la Compañía Española de Reafianzamiento, un organismo público que ofrece apoyo económico a empresas medianas y autónomos. Desde este ente se han inyectado 88.000 euros en la compañía. A partir de aquí, el resto de subvenciones ha sido otorgado desde el Instituto de Crédito Oficial, dependiente a su vez del Ministerio de Economía.

Antes de que Sánchez fuera nombrado presidente del Gobierno, estando aún el PP en La Moncloa, la empresa que explota el negocio de los padres del presidente también recibió ayudas públicas. Pero tan sólo dos, una cifra enormemente inferior a las 11 que recibió estando ya el PSOE en el poder, momento en el que se multiplicaron.