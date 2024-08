El PSOE quiere reunirse con Junts y ERC en septiembre en Ginebra para tratar de salvar los Presupuestos

El PSOE busca fecha, a principios de septiembre, para mantener dos encuentros distintos con Junts y ERC en Ginebra (Suiza). Hasta el país helvético, en representación de Pedro Sánchez, acudirá el número tres del partido, Santos Cerdán. Los socialistas quieren buscar, con ambas reuniones con presencia del mediador internacional como verificador, el apoyo de los dos partidos independentistas a los Presupuestos Generales del Estado (PGE). Algo que la investidura de Salvador Illa, gracias a los votos de ERC, dificulta mucho a día de hoy. Pues los de Carles Puigdemont se inclinan por no apoyar las cuentas públicas.

Este tipo de reuniones en el extranjero, con verificación internacional, es una de las concesiones que hizo Sánchez a los partidos separatistas a cambio de sus votos para hacer efectiva su investidura. Un mecanismo largamente reivindicado por Junts y por ERC, que denota la existencia de un problema político, que el PSOE había rechazado en distintas ocasiones. Hasta que el presidente tuvo que hacer de la necesidad, virtud, y aceptar las condiciones de los responsables del mayor golpe a la democracia para poder seguir cuatro años más en el poder. La periodicidad de estas citas, que se pausaron durante el periodo electoral en Cataluña, es mensual. Pero no siempre se da publicidad de las mismas.

Si bien hasta ahora han sido los independentistas los que han llevado la batuta de estas reuniones en Suiza, poniendo sobre la mesa los temas a tratar, como la amnistía o la financiación singular -dos medidas que ya les han sido concedidas-, ahora es el PSOE el que quiere cobrar su parte. Por eso Santos Cerdán irá con la carpeta de los Presupuestos bajo el brazo. El PSOE quiere que Junts y ERC los apoyen antes del mes de noviembre. Para garantizarse así la continuidad de una legislatura que, como se ha mencionado anteriormente, la investidura de Illa y la imposibilidad de que Puigdemont pueda retornar sin evitar la cárcel la sitúan en el alambre.

Pese a la cuestión nuclear de los Presupuestos, clave para los intereses de Sánchez, Junts también acudirá a esta reunión de septiembre con una lista de peticiones como la renegociación del acuerdo de Bruselas, la exigencia al Gobierno de defender la aplicación de la amnistía en el caso de Puigdemont con cambios legislativos que obliguen a los jueces a adoptarla y lograr avances en el referéndum. Los junteros, que reconocen la «poca confianza en la palabra de Pedro Sánchez» sí ven posible torcer el brazo de Cerdán en alguna de estas cuestiones «como hemos venido haciendo hasta ahora».

Presencia de Puigdemont

Salvo sorpresa de última hora a esta nueva reunión bilateral entre el PSOE y Junts, cuya fecha se decidirá en los próximos días, acudirá el ex president de la Generalitat Carles Puigdemont. El líder de Junts se volverá a sentar en la misma mesa que el secretario de Organización del partido que gobierna España, con una diferencia notable respecto a las reuniones anteriores. Hasta la semana pasada no se le podía considerar un prófugo de la justicia como tal, ya que cuando huyó de España en el año 2017 todavía no pesaba ninguna orden de detención contra él. Ahora, tras la fuga de la semana pasada, desapareciendo de los ojos de los Mossos d’Esquadra tras una fugaz visita a Barcelona, eso ha cambiado.

La policía autonómica estuvo buscándolo durante 24 horas, con el despliegue de dispositivos especiales como el cierre perimetral de toda Cataluña. Pero Puigdemont, que ya había anunciado su intención de viajar a Barcelona para el primer pleno de investidura, en este caso el de Illa, entró a España sin ser detectado y se fugó de la misma manera. Evitando así dar cuentas ante el juez Pablo Llarena, que instruye la causa del procés, por el papel protagonista que jugó en el referéndum ilegal del 1 de octubre.