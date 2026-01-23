El PSOE no quiere el foco sobre la tragedia de Adamuz y cita a Feijóo a la comisión de la DANA

El PSOE y Sumar, partidos del Gobierno que cuentan con mayoría en la Mesa de la Comisión de Investigación de la DANA en el Congreso de los Diputados, han convocado al líder del Partido Popular (PP), Alberto Núñez Feijóo, para que dé explicaciones el próximo 2 de febrero sobre sus contactos con el ex presidente de la Generalitat valenciana, Carlos Mazón, en el momento de la tragedia. De esta manera, la formación socialista busca desviar el foco de la gestión del accidente de tren de Adamuz (Córdoba) y vuelve a ponerlo sobre el de la riada del mes de octubre de 2024.

La cita a Feijóo por parte de PSOE y Sumar coincide con la campaña electoral para los comicios en Aragón del 8 de febrero. La Mesa de la Comisión de Investigación de la DANA ha acordado este miércoles la convocatoria de Feijóo para el 2 de febrero. Esa misma tarde comparecerá Amparo López, técnica del servicio de emergencias 112.

Los interrogatorios seguirán el 9 de enero, con la segunda convocatoria al que fuera jefe de gabinete de Carlos Mazón en la Presidencia de la Generalitat, José Manuel Cuenca, en una comparecencia que estaba prevista inicialmente para el pasado martes, pero que se suspendió debido al accidente ferroviario de Adamuz, que dejó 45 muertos y provocó la suspensión durante tres días de todas las actividades parlamentarias.

La comparecencia de Feijóo se había previsto para la última semana de enero, pero los retrasos en las reuniones han derivado en que se posponga para el mencionado 2 de febrero. La semana que viene el Congreso ya tiene programado un Pleno extraordinario, el martes, y una reunión de la Diputación Permanente, entre martes y miércoles. Por estos motivos se ha optado por dejar la comparecencia del líder de la oposición para la primera semana de febrero, ya en periodo ordinario.

Cita al jefe de Gabinete de Mazón

El 9 de Febrero, el Congreso de los Diputados interrogará de nuevo a José Manuel Cuenca, a quienes los comisionados decidieron volver a llamar para que dé cuenta de las contradicciones entre las afirmaciones que ofreció en su comparecencia del pasado 24 de noviembre y la información que se conoció después, a raíz de difundirse los WhastApp que intercambió con la ex consejera de Interior, Salomé Pradas.

Por otra parte, continúa pendiente la comparecencia de quien ocupaba la Secretaría Autonómica de Emergencias durante la catástrofe, Emilio Argüeso, el otro imputado en la causa penal por la gestión de la riada. Argüeso había sido citado junto con Cuenca para el pasado 26 de enero, pero ha comunicado a la comisión de investigación de la DANA en el Congreso de los Diputados que está de baja de médica, por lo que no se le llamará hasta que le den el alta.