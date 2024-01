PSOE y Junts sin acuerdo por la amnistía: el terrorismo es la línea roja y el plazo vence a las 11:30

El PSOE y Junts llegan sin acuerdo a la fecha decisiva para la Ley de Amnistía. Hoy, martes 23 de enero, es la fecha límite, el último día en el que los diferentes grupos pueden pactar enmiendas que modifiquen el texto de la ley con la celebración del debate en la Comisión de Justicia, que comienza a las 11:30 horas de la mañana. Ambas formaciones van a seguir negociando a lo largo de la mañana de hoy de forma muy activa para intentar cerrar un acuerdo antes de que arranque la mencionada comisión. El principal escollo para que culminen las conversaciones radica en la cuestión del terrorismo, que la formación separatista quiere incluir en el texto definitivo de la Ley pero que para los socialistas aún se mantiene como una línea roja, tanto en los casos en los que haya sentencia firme como en los que no.

La Ley de Amnistía arranca hoy martes 23 su fase decisiva, con la llegada del texto a la Comisión de Justicia. PSOE y Junts tienen hasta las 11:30 horas para fijar sus posiciones definitivas. A esa hora comienza el debate de las enmiendas planteadas por cada grupo para ser introducidas en el texto definitivo, en el que ya figuran las que presentaron los socialistas conjuntamente con sus socios. Quedan pendientes, y son las que se tratarán hoy en la Comisión, las 12 planteadas por Junts y cuatro de ERC en solitario. Hoy es el último día para tratar enmiendas que afecten al contenido de la Ley de Amnistía que se lleve al Pleno del Congreso para su votación. Después de este trámite, sólo se podrán incluir las llamadas enmiendas transaccionales, es decir, de carácter técnico.

Las enmiendas de Junts

Entre la batería de enmiendas que Junts presentó a la Ley de Amnistía la pasada semana, las que están complicando el acuerdo con el PSOE son las que tienen como objetivo incluir el terrorismo, que para los socialistas sigue siendo una línea roja, haya o no sentencia firme. La causa de Tsunami Democràtic se encuentra actualmente en fase de investigación en la Audiencia Nacional y Junts quiere que esté incluido en la amnistía al no haber sentencia firme. Los de Carles Puigdemont quieren blindar a los que consideran los suyos en esa derivada que se enfrenta a un proceso por terrorismo. En el PSOE han venido negociando, y lo seguirán haciendo durante la mañana de hoy, todas las enmiendas propuestas por Junts pero han subrayado que un delito de terrorismo no puede ser «amnistiable». Dado que la Audiencia Nacional está investigando los actos de Tsunami como posible delito de terrorismo, es en esa cuestión en la que hasta ahora el acuerdo final entre Junts y PSOE para pactar un texto definitivo para la Ley de Amnistía se ha complicado.

Las derivadas de este punto son aún más profundas para el Partido Socialista, que sobrevive lejos de toda comodidad a la posición de fuerza que Junts ha desarrollado en el Congreso gracias a sus siete escaños, fundamentales para Pedro Sánchez. Tal y como contó OKDIARIO este lunes, Junts ya ha enviado al PSOE el mensaje de que el acuerdo para la Ley de Amnistía no se circunscribe únicamente a este texto, sino que las consecuencias tendrán su proyección en el futuro. El órdago lanzado por los separatistas es nítido: «O incluís el terrorismo en la amnistía o no habrá Presupuestos». La salida a este sudoku se negociará durante esta mañana hasta la hora límite de las 11:30 de la mañana.