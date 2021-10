El Partido Socialista votó este lunes en contra de prohibir los homenajes a etarras excarcelados -denominados ongis etorris- alegando que se pueden organizar por el derecho constitucional de reunión. Los socialistas rechazaron en el Senado dos mociones, una de Ciudadanos y otra del Partido Popular, que instaban al Gobierno a poner fin a estos actos de humillación a las víctimas. Pero los populares habían incorporado además a su moción inicial una enmienda de adición de enorme relevancia y que resultó, en consecuencia, también rechazada: en ella, se pedía al Ejecutivo «rectificar la política penitenciaria de concesión de beneficios penitenciarios a presos de ETA».

El rechazo del PSOE es aún más representativo en el momento actual, en plena negociación de los Presupuestos Generales y tras revelar Arnaldo Otegi su intención de sacar a los 200 presos etarras de las cárceles. Este fin de semana, Podemos y los aliados de Sánchez -Bildu, PNV, ERC y JxCat- se manifestaban en San Sebastián para exigir un cambio en la política penitenciaria. El siguiente paso, una vez que el Ministerio del Interior ha completado ya los acercamientos de presos etarras a cárceles próximas al País Vasco y Navarra.

Los socialistas descartan así poner fin a la política de beneficios a los condenados de ETA. Según los cálculos de las propias organizaciones proetarras, unos 70 terroristas estarían ya en tercer grado y medio centenar en libertad condicional si se les aplicase la legislación ordinaria, como reclama Otegi a Pedro Sánchez. La pasada semana, el dirigente de Bildu admitió en un encuentro con militantes que el apoyo a los Presupuestos estaba ligado a la excarcelación de los presos aunque, tras la polémica, aseguró que no sería así y que, oficialmente, no se plantean su apoyo a las cuentas públicas en esos términos.

Sin embargo, desde hace días, se asiste a un nuevo intento de blanqueamiento por parte del Gobierno hacia Bildu, socio preferente para mantener La Moncloa. La pasada semana, tras reconocer Otegi el «dolor» de las víctimas de ETA en una declaración sin condena alguna a la banda terrorista, el Ejecutivo defendió la interlocución con los proetarras. «Hay que tener un respeto absoluto por todas las representaciones parlamentarias, porque el Congreso supone la extensión de la representación de la ciudadanía», aseveró la portavoz, Isabel Rodríguez.

Ley del PP

El líder del Partido Popular, Pablo Casado, ha anunciado este martes que su partido presentará una proposición de ley en el Congreso para que no haya «ni un beneficio más a los etarras si no se arrepienten y colaboran en esclarecer los más de 300 asesinatos que siguen impunes». En la iniciativa, los populares plantearán además «acabar con los ongi etorri, homenajes a asesinos» y que «los delitos de ETA no puedan prescribir».

«En un país que ha sufrido 850 asesinatos y muchos intentos de asesinato, no puede ser que esta gente diga que se sienta en los mandos del Estado y que el PSOE de Sánchez lo permita, esto es algo que tiene que acabar y no pasa en ningún lugar del mundo», ha aseverado Casado, en una entrevista en COPE.

El jefe de la oposición ha avisado de que «Sánchez y Otegi están negociando presos por Presupuestos» y ha lamentado que «esto no es nuevo» porque en la investidura lo que «negociaron» fue «acercamiento de presos» a cárceles del País Vasco y que en las cuentas públicas anteriores ya habían «negociado la transferencia» de prisiones.

La proposición del PP se basará en tres pilares: que no haya «ni un beneficio más a los etarras si no se arrepienten y colaboran a esclarecer 300 asesinatos que siguen impunes»; el fin de los homenajes a etarras y que los delitos de ETA «no puedan prescribir». Según ha destacado Casado, «no puede ser que haya 300 familias que no saben siquiera quién mató a su padre o quién secuestró a su hermano».